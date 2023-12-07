Чемпионат Туркменистана выиграла команда, созданная весной экс-президентом страны

В Туркменистане досрочно определился чемпион – за четыре тура до конца сезона первое место себе обеспечил «Аркадаг».

Это команда, созданная весной 2023 года бывшим президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

Перед началом сезона клуб подписал большую часть лучших игроков лиги. В итоге ему удалось набрать 60 очков в 20 турах при разнице забитых и пропущенных голов 70:14.

Бердымухамедов был президентом Туркменистана с 2007 по 2022 год.

Преемником Гурбангулы стал его сын Сердар.

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