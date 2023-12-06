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    • Мостовой ответил, будет ли он смотреть сериал «Слово пацана»

    Мостовой ответил, будет ли он смотреть сериал «Слово пацана»

    Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    «Не особо слежу за сериалами, но про этот сериал что-то слышал. Меня немного смущает криминальная тематика. Сколько можно?! У нас и так вся жизнь такая.

    Я попробую посмотреть, если есть такой общественный интерес. Меня оберегал спорт от таких группировок и улиц, но я видел таких парней. А вот сколько их потом в девяностые годы было…

    Я не смотрел еще, но что-то запрещать странно, если людям нравится», – заявил Мостовой.

    • Сериал Жоры Крыжовникова вошел в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
    • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Он состоит из 8 эпизодов.

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    Источник: Sport24

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    06.12.2023 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3401

      фанат джигурды 4 часа назад

      Конечно будет смотреть- надо же новые слова и выражения для интервью откуда-то черпать.

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