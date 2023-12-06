Мостовой ответил, будет ли он смотреть сериал «Слово пацана»

Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Не особо слежу за сериалами, но про этот сериал что-то слышал. Меня немного смущает криминальная тематика. Сколько можно?! У нас и так вся жизнь такая.

Я попробую посмотреть, если есть такой общественный интерес. Меня оберегал спорт от таких группировок и улиц, но я видел таких парней. А вот сколько их потом в девяностые годы было…

Я не смотрел еще, но что-то запрещать странно, если людям нравится», – заявил Мостовой.