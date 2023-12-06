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    • Назван параметр, по которому «Спартак» ищет спортивного директора

    Назван параметр, по которому «Спартак» ищет спортивного директора

    Две последние недели «Спартак» активно искал спортивного директора и контактировал с несколькими кандидатами. По данным Metaratings.ru, среди кандидатов на пост нового спортивного директора «Спартака» только иностранцы.

    В московском клубе провели обсуждение с кандидатами условий работы и их видения развития проекта.

    • Сообщалось, что в «Спартаке» существенно урезали функционал нынешнего спортивного директора Пола Эшуорта.
    • При этом клуб опровергал сообщения, что ищет кандидата на эту должность.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6035

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Найдут очередной неликвид по высасыванию мазутного бабла. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3235

      Suvorov71 4 часа назад

      Мощный тандем ПРОМКВАКС и питерская помойка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6732

      Питерский князь 5 часов назад

      Элтон Джон, вот ваши параметры.
      :))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3794

      alefreddy 5 часов назад

      хорошо бы нашли этот параметр а не как всегда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      WILDLING_HRUNDEL 5 часов назад

      Внеочередной дурень придет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      TIMOTHY 5 часов назад

      По психушкам ищут директора)) тандем рыжему)

      2
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      Рейтинг: +37011

      VVM1964 > TIMOTHY 4 часа назад


      Питерский князь - вот вторая составляющая ВАШЕГО тандема (((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6730

      Эном айс 6 часов назад

      Параметр один.
      Широкий карман .

      2
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