Назван параметр, по которому «Спартак» ищет спортивного директора

Две последние недели «Спартак» активно искал спортивного директора и контактировал с несколькими кандидатами. По данным Metaratings.ru, среди кандидатов на пост нового спортивного директора «Спартака» только иностранцы.

В московском клубе провели обсуждение с кандидатами условий работы и их видения развития проекта.