Назван параметр, по которому «Спартак» ищет спортивного директора

Две последние недели «Спартак» активно искал спортивного директора и контактировал с несколькими кандидатами. По данным Metaratings.ru, среди кандидатов на пост нового спортивного директора «Спартака» только иностранцы.
В московском клубе провели обсуждение с кандидатами условий работы и их видения развития проекта.
- Сообщалось, что в «Спартаке» существенно урезали функционал нынешнего спортивного директора Пола Эшуорта.
- При этом клуб опровергал сообщения, что ищет кандидата на эту должность.
Источник: Metaratings.ru