«Зенит» сообщил о появлении у клуба новой услуги.

«Отныне билеты и абонементы на матчи петербургского клуба можно приобрести в кредит. Срок кредитования – от 6 до 36 месяцев, минимальная сумма покупки – 2000 рублей.

Это прекрасная возможность позволить себе лучшее – и посетить бизнес-клубы «Газпром Арены», где вас ждут самые комфортные места на стадионе и рестораны с премиальным обслуживанием, развлекательной программой и автограф-сессиями игроков «Зенита».

Стоимость билетов категории VIP – от 4 500 рублей, VIP абонементы на второй круг сезона-2023/24 – от 43 000 рублей, абонементы категории Стандарт на тот же период – от 3 800 рублей», – говорится в сообщении клуба.