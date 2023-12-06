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    «Зенит» начала продавать билеты и абонементы в кредит

    «Зенит» сообщил о появлении у клуба новой услуги.

    «Отныне билеты и абонементы на матчи петербургского клуба можно приобрести в кредит. Срок кредитования – от 6 до 36 месяцев, минимальная сумма покупки – 2000 рублей.

    Это прекрасная возможность позволить себе лучшее – и посетить бизнес-клубы «Газпром Арены», где вас ждут самые комфортные места на стадионе и рестораны с премиальным обслуживанием, развлекательной программой и автограф-сессиями игроков «Зенита».

    Стоимость билетов категории VIP – от 4 500 рублей, VIP абонементы на второй круг сезона-2023/24 – от 43 000 рублей, абонементы категории Стандарт на тот же период – от 3 800 рублей», – говорится в сообщении клуба.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 33 очками после 17 туров.
    • «Газпром Арена» вмещает 63 145 зрителей.

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    Источник: Телеграм-канал ФК «Зенит»

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