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«Зенит» начал продавать билеты и абонементы в кредит

6 декабря 2023, 10:29
6

«Зенит» сообщил о появлении у клуба новой услуги.

«Отныне билеты и абонементы на матчи петербургского клуба можно приобрести в кредит. Срок кредитования – от 6 до 36 месяцев, минимальная сумма покупки – 2000 рублей.

Это прекрасная возможность позволить себе лучшее – и посетить бизнес-клубы «Газпром Арены», где вас ждут самые комфортные места на стадионе и рестораны с премиальным обслуживанием, развлекательной программой и автограф-сессиями игроков «Зенита».

Стоимость билетов категории VIP – от 4 500 рублей, VIP абонементы на второй круг сезона-2023/24 – от 43 000 рублей, абонементы категории Стандарт на тот же период – от 3 800 рублей», – говорится в сообщении клуба.

  • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 33 очками после 17 туров.
  • «Газпром Арена» вмещает 63 145 зрителей.

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Источник: Телеграм-канал ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
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acor94
1701849699
А в яндекс сплит можно?
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Дубина
1701851752
Бесплатно люди не хотят ходить на помойку силой людей тянут(((
Ответить
Автор777
1701852046
Да кому нужны эти голубые ***** кроме самих питерских ****.команда помойка
Ответить
Александр.Т.
1701853002
В кредит? А что не в рассрочку?
Ответить
Garrincha58
1701866828
даже если мне бесплатно предложат я не пойду пока у руля этот тренеришка Семак команда при нём не играет, а мучается
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