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    Тер Штеген перенесет операцию на пояснице

    Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген перенесет операцию на пояснице. Вратарь почувствовал боли в спине, когда находился в сборной Германии в ноябре.

    «После консультации с медицинским штабом «Барселоны» мы решили пойти на хирургическое вмешательство. Такой большой перерыв меня раздражает. Это правильное и безопасное решение, чтобы помочь моему клубу и сборной Германии», – сказал тер Стеген.

    Он пропустил оба матча национальной команды в прошлом месяце и три встречи «Барселоны» после этого.

    По информации Marca, немецкий голкипер может пропустить до двух месяцев. По данным ESPN, тер Стеген точно больше не сыграет в этом году.

    • Тер Стеген выступает в «Барселоне» с мая 2014 года.
    • С тех пор он провел за каталонцев 394 матча.

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    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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