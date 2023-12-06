Тер Штеген перенесет операцию на пояснице

Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген перенесет операцию на пояснице. Вратарь почувствовал боли в спине, когда находился в сборной Германии в ноябре.

«После консультации с медицинским штабом «Барселоны» мы решили пойти на хирургическое вмешательство. Такой большой перерыв меня раздражает. Это правильное и безопасное решение, чтобы помочь моему клубу и сборной Германии», – сказал тер Стеген.

Он пропустил оба матча национальной команды в прошлом месяце и три встречи «Барселоны» после этого.

По информации Marca, немецкий голкипер может пропустить до двух месяцев. По данным ESPN, тер Стеген точно больше не сыграет в этом году.