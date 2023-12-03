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    Тюкавин ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил, готов ли перейти в «Зенит».

    – Твой агент сказал о невозможности твоего перехода в «Спартак». А в «Зенит»?

    – Если продлил контракт с «Динамо», значит, думаю только об этом клубе и о том, как здесь завоевать трофей. Хочется выполнять цели только с «Динамо».

    • Тюкавин продлил контракт до 2028 года.
    • Ранее Константин отказал «Спартаку».
    • Тюкавин – лучший игрок «Динамо» в прошлом сезоне.

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    Источник: Sport24

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    03.12.2023 21:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2846

      serglider 4 часа назад

      Зеня это кладбище для российских перспективных футболеров, не из Питера! Сколько игроков "похоронило" там свои карьеры? Рязанцев, Бакаев, Ерохин... Так же слабо там играют Мостовой и Сергеев... Почему Питер не может поставить на поток своих кержаковых, аршавиных, денисовых, быстровых?

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