Тюкавин ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

Зеня это кладбище для российских перспективных футболеров, не из Питера! Сколько игроков "похоронило" там свои карьеры? Рязанцев, Бакаев, Ерохин... Так же слабо там играют Мостовой и Сергеев... Почему Питер не может поставить на поток своих кержаковых, аршавиных, денисовых, быстровых?
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил, готов ли перейти в «Зенит».
– Твой агент сказал о невозможности твоего перехода в «Спартак». А в «Зенит»?
– Если продлил контракт с «Динамо», значит, думаю только об этом клубе и о том, как здесь завоевать трофей. Хочется выполнять цели только с «Динамо».
- Тюкавин продлил контракт до 2028 года.
- Ранее Константин отказал «Спартаку».
- Тюкавин – лучший игрок «Динамо» в прошлом сезоне.