Тюкавин ответил на вопрос о переходе в «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил, готов ли перейти в «Зенит».

– Твой агент сказал о невозможности твоего перехода в «Спартак». А в «Зенит»?

– Если продлил контракт с «Динамо», значит, думаю только об этом клубе и о том, как здесь завоевать трофей. Хочется выполнять цели только с «Динамо».