«Локомотив» в домашнем матче одержал победу над «Зенитом» в рамках 17 тура РПЛ, итоговый счет 3:1.

Уже на 8-й минуте Кержаков закинул мяч в свои ворота.

Кассьерра сравнял счет в матче на 41-й минуте.

Глушенков с подачи Миранчука вывел команду вперед на 59-й минуте.

Тикнизян поставил точну в матче на 88-й минуте.