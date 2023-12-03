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    • Обзор матча «Локомотив» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Локомотив» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Локомотив» в домашнем матче одержал победу над «Зенитом» в рамках 17 тура РПЛ, итоговый счет 3:1.

    Уже на 8-й минуте Кержаков закинул мяч в свои ворота.

    Кассьерра сравнял счет в матче на 41-й минуте.

    Глушенков с подачи Миранчука вывел команду вперед на 59-й минуте.

    Тикнизян поставил точну в матче на 88-й минуте.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2846

      serglider 12 часов назад

      Раньше, на ближнюю штангу к подающему угловой, обычно ставили защитника! Так что это стопудово ошибка Кержа! Второй гол Зени залетел тупо на шару))) Так что можно считать, что после обидной "неудачи" с Крыльями, Локо знатно фартануло с Зеней))) Главный секрет их победы, что Баринова не было на поле)))

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