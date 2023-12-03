Раньше, на ближнюю штангу к подающему угловой, обычно ставили защитника! Так что это стопудово ошибка Кержа! Второй гол Зени залетел тупо на шару))) Так что можно считать, что после обидной "неудачи" с Крыльями, Локо знатно фартануло с Зеней))) Главный секрет их победы, что Баринова не было на поле)))
«Локомотив» в домашнем матче одержал победу над «Зенитом» в рамках 17 тура РПЛ, итоговый счет 3:1.
Уже на 8-й минуте Кержаков закинул мяч в свои ворота.
Кассьерра сравнял счет в матче на 41-й минуте.
Глушенков с подачи Миранчука вывел команду вперед на 59-й минуте.
Тикнизян поставил точну в матче на 88-й минуте.