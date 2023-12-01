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    В «Динамо» рассказали об отступных за Тюкавина

    По новому контракту нападающего «Динамо» Константина Тюкавина предусмотрены отступные.

    «В контракте Тюкавина есть отступные для иностранных клубов, но нет для российских», – пояснил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

    • Сегодня Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
    • Он воспитанник клуба.
    • По словам агента Тимура Гурцкая, у Тюкавина есть 2 предложения из Европы.

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    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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    01.12.2023 17:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11898

      alex1951 19 часов назад

      Паша,не пей Пива....оно плохо действует на мозги.
      Это к чему? Да к тому ,что ,если сплавите Тюкавина - то от мертвого осла вам уши ,а не пьедестал....С чем останетесь? Будете в призерах ,цена еще больше возрастет...
      Кстати ,а кам там Захарян ,сверкает?

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      Рейтинг: +36

      Алимпаша-Геримов-yandex 20 часов назад

      Объявите пожаалуйста всюю сумму отступных?)))

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