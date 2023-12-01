В «Динамо» рассказали об отступных за Тюкавина

Паша,не пей Пива....оно плохо действует на мозги.
Это к чему? Да к тому ,что ,если сплавите Тюкавина - то от мертвого осла вам уши ,а не пьедестал....С чем останетесь? Будете в призерах ,цена еще больше возрастет...
Кстати ,а кам там Захарян ,сверкает?
По новому контракту нападающего «Динамо» Константина Тюкавина предусмотрены отступные.
«В контракте Тюкавина есть отступные для иностранных клубов, но нет для российских», – пояснил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
- Сегодня Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
- Он воспитанник клуба.
- По словам агента Тимура Гурцкая, у Тюкавина есть 2 предложения из Европы.