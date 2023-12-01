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    • Самолет с «Балтикой» не смог сесть в Тамбове – команда поедет из Москвы в Воронеж на автобусах

    Самолет с «Балтикой» не смог сесть в Тамбове – команда поедет из Москвы в Воронеж на автобусах

    У «Балтики» возникли проблемы с дорогой на матч 17-го тура РПЛ против «Факела». Команда не смогла приземлиться в Тамбове, откуда планировала добраться до Воронежа на автобусе.

    «Из-за сильного снегопада аэропорт в Тамбове закрыт и мы не смогли приземлиться в пункте назначения.

    Самолет долетел до аэропорта в Домодедово, где и совершил посадку.

    До Воронежа, по итогу, команда планирует добираться на автобусах», – сообщили в «Балтике».

    • Матч в Воронеже начнется завтра, 2 декабря, в 14:00 мск.
    • «Балтика» идет в зоне вылета РПЛ.
    • «Факел» занимает 11-ю строчку.

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    Источник: телеграм-канал «Балтики»

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    01.12.2023 16:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +621

      Napaleon Banapart 21 час назад

      Да дело не в снегопаде.. АЭРОПОРТ в Тамбове ни чем не отличается от поля Факела в недалекой игре со Спартаком...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1461

      Krics > Napaleon Banapart 19 часов назад

      Мягко сказано,ихмо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      jsodndzknnf 21 час назад

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