Самолет с «Балтикой» не смог сесть в Тамбове – команда поедет из Москвы в Воронеж на автобусах

У «Балтики» возникли проблемы с дорогой на матч 17-го тура РПЛ против «Факела». Команда не смогла приземлиться в Тамбове, откуда планировала добраться до Воронежа на автобусе.

«Из-за сильного снегопада аэропорт в Тамбове закрыт и мы не смогли приземлиться в пункте назначения.

Самолет долетел до аэропорта в Домодедово, где и совершил посадку.

До Воронежа, по итогу, команда планирует добираться на автобусах», – сообщили в «Балтике».