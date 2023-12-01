«Динамо» продлит контракт с Тюкавиным

«Динамо» продлит соглашение с 21-летним нападающим Константином Тюкавиным.

По данным «РБ Спорт», новый контракт будет рассчитан на четыре года. Соглашение должно быть подписано в ближайшее время.

Действующий договор истекал летом следующего года, в нем была опция продления по достижении определенного количества минут.