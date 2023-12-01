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    «Динамо» продлит контракт с Тюкавиным

    «Динамо» продлит соглашение с 21-летним нападающим Константином Тюкавиным.

    По данным «РБ Спорт», новый контракт будет рассчитан на четыре года. Соглашение должно быть подписано в ближайшее время.

    Действующий договор истекал летом следующего года, в нем была опция продления по достижении определенного количества минут.

    • В текущем сезоне Тюкавин провел 21 матч, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
    • Форвард дебютировал в первой команде «Динамо» в ноябре 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.12.2023 12:22
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +103198

      zigbert 18 часов назад

      Было бы глупо не продлевать с ним контракт. Сейчас это игрок основного состава и один из лидеров команды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6039

      neim 22 часа назад

      Хорошая новость. Динамо дорожит своим воспитанником !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +480

      Александр.Т. 23 часа назад

      А как же Европа ? Агент ты что?

      0
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