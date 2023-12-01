«Динамо» продлит контракт с Тюкавиным

Было бы глупо не продлевать с ним контракт. Сейчас это игрок основного состава и один из лидеров команды.
«Динамо» продлит соглашение с 21-летним нападающим Константином Тюкавиным.
По данным «РБ Спорт», новый контракт будет рассчитан на четыре года. Соглашение должно быть подписано в ближайшее время.
Действующий договор истекал летом следующего года, в нем была опция продления по достижении определенного количества минут.
- В текущем сезоне Тюкавин провел 21 матч, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
- Форвард дебютировал в первой команде «Динамо» в ноябре 2020 года.