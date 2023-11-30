Уткин назвал игроков «Реала», похожих на Месси и Роналду

Василий Уткин сравнил атакующих футболистов «Реала» с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

По его мнению, Родриго сопоставим с аргентинцем, а Винисиус – с португальцем.

«На прошлой неделе мы обсуждали словесную стычку великого Лео Месси с молодым щеглом из сборной Бразилии Родриго. Я посмотрел на игру Родриго в частности против «Кадиса». Разумеется, я не стану сравнивать Родриго и Месси – это игроки совершенно разного порядка.

У Родриго, может быть, будут бомбардирские рекорды, но играть как Месси он не будет никогда. Но если вычленить только одну составляющую игры, причем довольно субъективную, ощущение легкости, которое оставляет игра того или иного футболиста, – вот в этом, знаете ли, Родриго весьма с Месси сопоставим. На его игру смотреть радостно – это и есть то, что называется Jogo Bonito.

Кстати, у Винисиуса ставка, конечно же, на мышцы, на рывок, на некоторый даже надрыв – в этом отношении его восприятие, наверное, ближе к Роналду.

А вот в Беллингеме есть и те, и другие качества – и мощь, и то самое ощущение легкости. Игрок нового поколения», – сказал Уткин в своем ютуб-блоге.

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