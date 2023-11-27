В «Сосьедаде» одним словом описали будущее Захаряна в клубе

Пресс-служба «Реал Сосьедада» не сомневается в успехе Арсена Захаряна в команде.
«Арсен успешно совершенствует свой испанский и готов продолжать усердно работать и налаживать связи с товарищами по команде, чтобы забить свой первый гол за команду. Его будущее в «Реал Сосьедаде» будет ярким», – сказали в пресс-службе басков.
- Захарян в Испании с середины августа.
- Его купили у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- У Захаряна за басков 11 матчей без результативных действий.
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Источник: «Матч ТВ»