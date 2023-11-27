Губерниев прокомментировал бойкот Дзюбой журналистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нежелании 35-летнего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы общаться с журналистами после матчей.

«Никогда не говори никогда, это первое. Слушайте, вот половина из моих друзей, экспертов «Матч ТВ», добрая половина, ну или меньшая половина, но такая, весьма крепкая и значимая, во главе с Аршавиным, тем же Кержаковым, в свое время, мягко говоря, не горели радостью общения со мной, будучи футболистами. И Вова Быстров такой же. Теперь мы реально дружим.

Да, пусть Саша Кержаков сейчас занимается другими делами, но тем не менее посмотрите, что, когда люди уже окунулись в телевизионную аналитику, они уже по-другому относятся к работе и ведущего, и вообще к журналистскому хлебу. Дзюба уже тоже вкусил. Поэтому я думаю, что это больше бравада, чтобы мы это обсуждали. Простите, Артем, но я вам не верю, совсем. Как сказал герой Никиты Михалкова в его фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» Александру Кайдановскому: «Вы знаете, а я вам не верю… совсем», – сказал Губерниев.