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    Губерниев прокомментировал бойкот Дзюбой журналистов

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нежелании 35-летнего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы общаться с журналистами после матчей.

    «Никогда не говори никогда, это первое. Слушайте, вот половина из моих друзей, экспертов «Матч ТВ», добрая половина, ну или меньшая половина, но такая, весьма крепкая и значимая, во главе с Аршавиным, тем же Кержаковым, в свое время, мягко говоря, не горели радостью общения со мной, будучи футболистами. И Вова Быстров такой же. Теперь мы реально дружим. Да, пусть Саша Кержаков сейчас занимается другими делами, но тем не менее посмотрите, что, когда люди уже окунулись в телевизионную аналитику, они уже по-другому относятся к работе и ведущего, и вообще к журналистскому хлебу. Дзюба уже тоже вкусил. Поэтому я думаю, что это больше бравада, чтобы мы это обсуждали. Простите, Артем, но я вам не верю, совсем. Как сказал герой Никиты Михалкова в его фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» Александру Кайдановскому: «Вы знаете, а я вам не верю… совсем», – сказал Губерниев.

    • В августе Дзюбу дисквалифицировали условно за оскорбительное поведение в отношении журналиста.
    • Также его тогда оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6574

      Эном айс 11 минут назад

      " Убью тебя , паскуда.." (с) оттуда же.)

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      Рейтинг: +6266

      Дядя Серёжа 45 минут назад

      Кому охота было этот монолог печатать?

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