Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев прокомментировал бойкот Дзюбой журналистов

27 ноября 2023, 11:31
3

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нежелании 35-летнего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы общаться с журналистами после матчей.

«Никогда не говори никогда, это первое. Слушайте, вот половина из моих друзей, экспертов «Матч ТВ», добрая половина, ну или меньшая половина, но такая, весьма крепкая и значимая, во главе с Аршавиным, тем же Кержаковым, в свое время, мягко говоря, не горели радостью общения со мной, будучи футболистами. И Вова Быстров такой же. Теперь мы реально дружим.

Да, пусть Саша Кержаков сейчас занимается другими делами, но тем не менее посмотрите, что, когда люди уже окунулись в телевизионную аналитику, они уже по-другому относятся к работе и ведущего, и вообще к журналистскому хлебу. Дзюба уже тоже вкусил. Поэтому я думаю, что это больше бравада, чтобы мы это обсуждали. Простите, Артем, но я вам не верю, совсем. Как сказал герой Никиты Михалкова в его фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» Александру Кайдановскому: «Вы знаете, а я вам не верю… совсем», – сказал Губерниев.

  • В августе Дзюбу дисквалифицировали условно за оскорбительное поведение в отношении журналиста.
  • Также его тогда оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Еще по теме:
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Дзюбе вынесли жестокий вердикт 9
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1701077220
Кому охота было этот монолог печатать?
Ответить
Эном айс
1701079295
" Убью тебя , паскуда.." (с) оттуда же.)
Ответить
Garrincha58
1701079994
заткните уже этого биатлонщика как же эти говоруны популисты задолбали
Ответить
Главные новости
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
Роналду выдал философскую цитату после 979-го гола в карьере
04:50
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
1
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
4
Все новости
Все новости
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
Вчера, 13:53
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+