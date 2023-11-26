Кузьмичев призвал «Спартак» уволить спортивного директора

Для всех очевидно, что директорство иностранцев ведёт в никуда. Вот на кой Спартаку сей англосакс!?
Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев дал оценку работы спортивного директора клуба Пола Эшуорта.
«Из того, что я увидел и знаю, поставил бы ему твердую «двойку» и расстался бы с ним. Для меня важна система подготовки молодых игроков, а он как спортивный директор к ней никак не относился и не принимал в ней участие. Это ненормально, потому что воспитанники – главный актив клуба. Например, он не сделал ничего, чтобы возродить вторую команду», – сказал Кузьмичев.
- Эшуорт в клубе год.
- До этого он работал в Казахстане.
- «Спартак» отстает от 1-го места РПЛ на 6 очков.