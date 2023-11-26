Кузьмичев призвал «Спартак» уволить спортивного директора

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев дал оценку работы спортивного директора клуба Пола Эшуорта.

«Из того, что я увидел и знаю, поставил бы ему твердую «двойку» и расстался бы с ним. Для меня важна система подготовки молодых игроков, а он как спортивный директор к ней никак не относился и не принимал в ней участие. Это ненормально, потому что воспитанники – главный актив клуба. Например, он не сделал ничего, чтобы возродить вторую команду», – сказал Кузьмичев.