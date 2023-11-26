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    • Кузьмичев призвал «Спартак» уволить спортивного директора

    Кузьмичев призвал «Спартак» уволить спортивного директора

    Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев дал оценку работы спортивного директора клуба Пола Эшуорта.

    «Из того, что я увидел и знаю, поставил бы ему твердую «двойку» и расстался бы с ним. Для меня важна система подготовки молодых игроков, а он как спортивный директор к ней никак не относился и не принимал в ней участие. Это ненормально, потому что воспитанники – главный актив клуба. Например, он не сделал ничего, чтобы возродить вторую команду», – сказал Кузьмичев.

    • Эшуорт в клубе год.
    • До этого он работал в Казахстане.
    • «Спартак» отстает от 1-го места РПЛ на 6 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +20735

      ilichkadr 2 часа назад

      Для всех очевидно, что директорство иностранцев ведёт в никуда. Вот на кой Спартаку сей англосакс!?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3746

      alefreddy 3 часа назад

      много странных людей у кормушки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3030

      Suvorov71 3 часа назад

      Вонь на Фонтанке и вонь на Неве

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      Alemann > Suvorov71 39 минут назад

      И здесь вонь от свинорылых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5588

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Страна призывает расформировать антинародный клуП! Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      Alemann 3 часа назад

      Почему только спортдира? Весь свинарник нах.

      2
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