Матч «Балтика» — «Спартак» возобновился с опозданием из-за уборки снега с поля

Второй тайм матча «Балтика» – «Спартак» начался с опозданием. Сотрудники стадиона очищали от снега штрафные площади, а также линии в центре поля. Команды при этом ждали начало второй половины игры прямо на поле.

Начало второго тайма было отложено примерно на 10 минут. На данный момент игра возобновлена.