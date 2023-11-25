Матч «Балтика» — «Спартак» возобновился с опозданием из-за уборки снега с поля

Второй тайм матча «Балтика» – «Спартак» начался с опозданием. Сотрудники стадиона очищали от снега штрафные площади, а также линии в центре поля. Команды при этом ждали начало второй половины игры прямо на поле.
Начало второго тайма было отложено примерно на 10 минут. На данный момент игра возобновлена.
- В самом начале встреча «Балтика» – «Спартак» также прерывалась на несколько минут, пока сотрудники стадиона также очищали поле от снега.
- Встреча проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
- Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу «Спартака».
Источник: «Чемпионат»