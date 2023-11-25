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    • Обзор матча «Крылья Советов» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Крылья Советов» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Крылья Советов» и «Локомотив» выдали футбольный спектакль в Самаре в рамках 16 тура РПЛ, итоговый счет 3:3.

    Открыл счет в матче Сергей Пиняев на 30-й минуте после отличного прохода и длинной передачи.

    Через 2 минуты Костанца сравнял счет великолепный ударом в девятку.

    Жамалетдинов на 62-й минуте вывел свою команду вперед.

    На 84-й минуте матча Жамалетдинов оформил дубль.

    В добавленное время Писарский забил второй мяч своей команды.

    На последних секундах матча был назначен пенальти, который реализовал Гарре.

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    Источник: «Бомбардир»

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