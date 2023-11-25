«Крылья Советов» и «Локомотив» выдали футбольный спектакль в Самаре в рамках 16 тура РПЛ, итоговый счет 3:3.

Открыл счет в матче Сергей Пиняев на 30-й минуте после отличного прохода и длинной передачи.

Через 2 минуты Костанца сравнял счет великолепный ударом в девятку.

Жамалетдинов на 62-й минуте вывел свою команду вперед.

На 84-й минуте матча Жамалетдинов оформил дубль.

В добавленное время Писарский забил второй мяч своей команды.

На последних секундах матча был назначен пенальти, который реализовал Гарре.