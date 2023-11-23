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    • Агент Захаряна рассказал об адаптации российского полузащитника в «Сосьедаде»

    Агент Захаряна рассказал об адаптации российского полузащитника в «Сосьедаде»

    Геннадий Голубин, агент хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопрос об адаптации игрока в Испании.

    «Арсен уже практически адаптировался. Впереди у команды игры каждые три дня, так или иначе он будет играть, он в обойме.

    Помимо матчей чемпионата будет Лига чемпионов, и в любом случае состав будут ротировать. Фактически Арсен уже адаптировался, его все давно приняли.

    Там другой чемпионат, всe быстрее в плане принятия решений, должна быть другая физическая готовность, команда в Ла Лиге занимает первое место по игре без мяча. Все игроки должны быть физически готовы, чтобы прессинговать.

    Захарян уже три месяца находится в Испании, физически он прибавил. Я думаю, что у Арсена всe будет нормально. Он будет играть и покажет то, что умеет», – сказал Голубин.

    • Захарян в Испании с середины августа.
    • Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.
    • Статистика полузащитника в «Сосьедаде»: 10 матчей (287 минут) без голевых действий.

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    Источник: Metaratings

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