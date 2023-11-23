Агент Захаряна рассказал об адаптации российского полузащитника в «Сосьедаде»

Геннадий Голубин, агент хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопрос об адаптации игрока в Испании.
«Арсен уже практически адаптировался. Впереди у команды игры каждые три дня, так или иначе он будет играть, он в обойме.
Помимо матчей чемпионата будет Лига чемпионов, и в любом случае состав будут ротировать. Фактически Арсен уже адаптировался, его все давно приняли.
Там другой чемпионат, всe быстрее в плане принятия решений, должна быть другая физическая готовность, команда в Ла Лиге занимает первое место по игре без мяча. Все игроки должны быть физически готовы, чтобы прессинговать.
Захарян уже три месяца находится в Испании, физически он прибавил. Я думаю, что у Арсена всe будет нормально. Он будет играть и покажет то, что умеет», – сказал Голубин.
- Захарян в Испании с середины августа.
- Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.
- Статистика полузащитника в «Сосьедаде»: 10 матчей (287 минут) без голевых действий.