В «Спартаке» высказались о проведении хоккейного матча на «Открытие Арене»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что клуб постарается организовать хоккейный матч на «Открытие Банк Арене» в следующем году.
«К сожалению, в этом году это, скорее всего, невозможно. Здесь должны сойтись несколько факторов: нужно договориться с хоккейным «Спартаком», потому что другая команда на нашей арене не должна играть, со спонсором, потому что это достаточно дорогое мероприятие, важно успеть подготовить арену. В следующем году постараемся организовать», – сказал Малышев.
- Ранее сообщалось о возможности провести игру КХЛ с участием московского «Спартака» на «Открытие Банк Арене» в декабре или январе.
- Также сообщалось о возможности провести хоккейную игру на домашней арене «Пари НН» в Нижнем Новгороде в январе, но от этих планов также отказались.
Источник: «Спорт-Экспресс»