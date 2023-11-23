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    • В «Спартаке» высказались о проведении хоккейного матча на «Открытие Арене»

    В «Спартаке» высказались о проведении хоккейного матча на «Открытие Арене»

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что клуб постарается организовать хоккейный матч на «Открытие Банк Арене» в следующем году.

    «К сожалению, в этом году это, скорее всего, невозможно. Здесь должны сойтись несколько факторов: нужно договориться с хоккейным «Спартаком», потому что другая команда на нашей арене не должна играть, со спонсором, потому что это достаточно дорогое мероприятие, важно успеть подготовить арену. В следующем году постараемся организовать», – сказал Малышев.

    • Ранее сообщалось о возможности провести игру КХЛ с участием московского «Спартака» на «Открытие Банк Арене» в декабре или январе.
    • Также сообщалось о возможности провести хоккейную игру на домашней арене «Пари НН» в Нижнем Новгороде в январе, но от этих планов также отказались.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6771

      fakeid 2 минуты назад

      через пару недель в питере открывается самая большая ледовая арена в мире, естественно, матчем звёзд. вот это интересно. а кому нужен спартак на открывашке посреди зимы? чтобы народ от холода скопытился?

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