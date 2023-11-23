В «Спартаке» высказались о проведении хоккейного матча на «Открытие Арене»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что клуб постарается организовать хоккейный матч на «Открытие Банк Арене» в следующем году.

«К сожалению, в этом году это, скорее всего, невозможно. Здесь должны сойтись несколько факторов: нужно договориться с хоккейным «Спартаком», потому что другая команда на нашей арене не должна играть, со спонсором, потому что это достаточно дорогое мероприятие, важно успеть подготовить арену. В следующем году постараемся организовать», – сказал Малышев.