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Губерниев объяснил, почему Дзюбе не надо идти в Brazzers

23 ноября 2023, 15:24
4

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев порассуждал о перспективах нападающего «Локомотива» Артем Дзюбы после завершения карьеры.

«Самое главное: я искренне надеюсь, что после завершения футбольной карьеры Артем Дзюба не заключит контракт со студией Brazzers для того, чтобы составить компанию легендарному лысому. Надеюсь, он не сделает этого, а станет, например, блистательным футбольным экспертом.

Такие люди, как Дзюба, в студии нужны! Видите, как расцветают в роли футбольных аналитиков замечательные гости моих футбольных программ. Артем в них расцветет просто невиданными красками, у него все для этого есть: харизма, мастерство, футбольные знания и хорошо подвешенный язык. Единственное – мы уберем мат из речи Дзюбы и оставим великий и могучий, иного смысла, русский язык.

Что касается перспектив, то пусть Артем еще некоторое время поиграет в футбол, а через два-три года я жду его в качестве яркого эксперта в студии. Еще раз повторю: что бы там не предлагали коллеги из студии Brazzers, Дзюбе туда идти не надо», – сказал Губерниев.

  • В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
  • Вместе с тренером Леонидом Слуцким Дзюба ведет YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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Freyd
1700742988
Знаток:))
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Красногвардейчик
1700747022
Про ,,лысого,, хорошо Рукаку подколол))
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Цугундeр
1700751816
Двухметровый мудень двухметрового мудня похвалил. Или конкуренцию почуял.. В чём подвох?)
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Купа Купыч
1700764724
Губеру на. BRAZZERS самое место. Рот постоянно не закрывается и дупло рабочее.
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