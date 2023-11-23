Губерниев объяснил, почему Дзюбе не надо идти в Brazzers

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев порассуждал о перспективах нападающего «Локомотива» Артем Дзюбы после завершения карьеры.

«Самое главное: я искренне надеюсь, что после завершения футбольной карьеры Артем Дзюба не заключит контракт со студией Brazzers для того, чтобы составить компанию легендарному лысому. Надеюсь, он не сделает этого, а станет, например, блистательным футбольным экспертом.

Такие люди, как Дзюба, в студии нужны! Видите, как расцветают в роли футбольных аналитиков замечательные гости моих футбольных программ. Артем в них расцветет просто невиданными красками, у него все для этого есть: харизма, мастерство, футбольные знания и хорошо подвешенный язык. Единственное – мы уберем мат из речи Дзюбы и оставим великий и могучий, иного смысла, русский язык.

Что касается перспектив, то пусть Артем еще некоторое время поиграет в футбол, а через два-три года я жду его в качестве яркого эксперта в студии. Еще раз повторю: что бы там не предлагали коллеги из студии Brazzers, Дзюбе туда идти не надо», – сказал Губерниев.