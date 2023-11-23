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    Губерниев объяснил, почему Дзюбе не надо идти в Brazzers

    Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев порассуждал о перспективах нападающего «Локомотива» Артем Дзюбы после завершения карьеры.

    «Самое главное: я искренне надеюсь, что после завершения футбольной карьеры Артем Дзюба не заключит контракт со студией Brazzers для того, чтобы составить компанию легендарному лысому. Надеюсь, он не сделает этого, а станет, например, блистательным футбольным экспертом.

    Такие люди, как Дзюба, в студии нужны! Видите, как расцветают в роли футбольных аналитиков замечательные гости моих футбольных программ. Артем в них расцветет просто невиданными красками, у него все для этого есть: харизма, мастерство, футбольные знания и хорошо подвешенный язык. Единственное – мы уберем мат из речи Дзюбы и оставим великий и могучий, иного смысла, русский язык.

    Что касается перспектив, то пусть Артем еще некоторое время поиграет в футбол, а через два-три года я жду его в качестве яркого эксперта в студии. Еще раз повторю: что бы там не предлагали коллеги из студии Brazzers, Дзюбе туда идти не надо», – сказал Губерниев.

    • В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
    • Вместе с тренером Леонидом Слуцким Дзюба ведет YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +954

      Цугундeр 10 минут назад

      Двухметровый мудень двухметрового мудня похвалил. Или конкуренцию почуял..
      В чём подвох?)

      0
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      Рейтинг: +2944

      Suvorov71 54 минуты назад

      Все у Рукаку получится, он быстро освоил игру двумя ркакми , а уж языком....., это его конёк

      0
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      Рейтинг: +2669

      Красногвардейчик 1 час назад

      Про ,,лысого,, хорошо Рукаку подколол))

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      Рейтинг: +1541

      Freyd 2 часа назад

      Знаток:))

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