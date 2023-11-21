«Спартак» урезал функционал спортивного директора

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт теряет свои позиции.
В клубе решили существенно урезать функционал английского менеджера, распределив его функции среди других руководителей.
Тем не менее, с большой долей вероятности Эшуорт доработает свой контракт, истекающий летом 2024 года.
- «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
- В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».
Источник: Metaratings