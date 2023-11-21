Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    «Спартак» урезал функционал спортивного директора

    Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт теряет свои позиции.

    В клубе решили существенно урезать функционал английского менеджера, распределив его функции среди других руководителей.

    Тем не менее, с большой долей вероятности Эшуорт доработает свой контракт, истекающий летом 2024 года.

    • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
    • В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».

    Новости по теме
    Красич: «Спартак» самый популярный клуб России? Ха-ха» 11
    Мостовой высказался о дебютном голе спартаковца Пруцева за сборную России, упомянув Абаскаля
    «Спартак» не ищет вингеров – клубу нужен игрок атаки другого плана 9
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2023 23:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+