«Спартак» урезал функционал спортивного директора

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт теряет свои позиции.

В клубе решили существенно урезать функционал английского менеджера, распределив его функции среди других руководителей.

Тем не менее, с большой долей вероятности Эшуорт доработает свой контракт, истекающий летом 2024 года.