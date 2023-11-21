Экс-нападающий сборной Бразилии: «Я эффективнее Холанда»

Луис Фабиано считает себя более эффективным форвардом по сравнению с Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити».

«Я бы побил все рекорды Холанда. Посмотрите, какая у него команда, сколько у него моментов. Я эффективнее.

Я тоже забивал благодаря партнерам по команде. Но оцените качество действий перед воротами.

Холанд реализует 3 момента из 30. Если бы у меня было 30 моментов, я забивал бы 10-20 из них. Вот и вся разница», – сказал Фабиано.

23-летний Холанд проводит 2-й сезон в «Сити».

Его статистика: 70 игр, 67 мячей, 12 ассистов.

Фабиано за всю карьеру отличился 257 голами в 534 матчах.

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