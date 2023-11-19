Фомин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин допускает чемпионство команды в нынешнем сезоне РПЛ.
Сейчас клуб занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.
– Первую половину сезона для «Динамо» оценю нормально. Где-то недобрали, а так, промежуточное третье место есть. Надо двигаться вперед и смотреть на место после 30-го тура.
– Претендует ли «Динамо» на чемпионство?
– В теории претендует, когда математические шансы еще есть. Посмотрим, не хочется загадывать. Сейчас матч с ЦСКА – надо двигаться вперед.
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