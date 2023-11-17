Вратарь «Демирспора» рассказал, как в клубе вспоминают Дзюбу

Вратарь «Адана Демирспора» Шахрудин Магомедалиев сообщил, что в клубе не забыли нападающего Артема Дзюбу.

«Очень тепло все вспоминают Дзюбу! Говорят, хороший парень, который очень любит шутить», – рассказал вратарь сборной Азербайджана.

Дзюба провел в Адане несколько месяцев в 2022 году.

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