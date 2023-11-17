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    • Вратарь «Демирспора» рассказал, как в клубе вспоминают Дзюбу

    Вратарь «Демирспора» рассказал, как в клубе вспоминают Дзюбу

    Вратарь «Адана Демирспора» Шахрудин Магомедалиев сообщил, что в клубе не забыли нападающего Артема Дзюбу.

    «Очень тепло все вспоминают Дзюбу! Говорят, хороший парень, который очень любит шутить», – рассказал вратарь сборной Азербайджана.

    • Дзюба провел в Адане несколько месяцев в 2022 году.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2023 16:35
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 22 часа назад

      Ну как можно относится к Рукаку, как человека я его не знаю, а потому не могу судить, да,не плохо играл в питерской помойке тащил её как мог,а теперь сдал, всему свое время

      0
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      ...
      Рейтинг: +32

      Vladimir-Shelepnev-google > Suvorov71 9 часов назад

      Вот не знаешь, а оскорбляешь, почему? И таких как ты много. Верите СМИ, которые всё время врут.

      1
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      Рейтинг: +617

      avera 22 часа назад

      Покажите мне адеквата в стране. Сразу же нужно будет ставить монумент.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Сергей-Куприянов-vkontakt > avera 6 часов назад

      Я думаю в футболе Акинфеев точно адекват.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13547

      Вомбат 17 ноября, 17:58

      Дзюба, как человек, далек от нормальности. И не зря фанаты Спартака и фанаты Зенита сходятся только в одном пункте - плохом отношении к Дзюбе. Лично я ценю Д., как большого спортсмена, настоящего профессионального футболиста с отличными природными данными. Но считаю, что человек он безнравственный, невоспитанный и с огромным самомнением. Да, он добр и весел, пока его гладят по шерстке, но когда против - быстро теряет эти два достоинства и становится обычным российским хамом. Чего стоит хотя бы его позиция по отношению к сами знаете чему - он развернулся на 180 градусов, когда его родня "оттуда" заявила, что ненавидит его за то, что он русский. Если убеждения человека зависят от того, что он слышит от родни, цена такому человеку - грош в ба

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      Рейтинг: +2068

      Айболид > Вомбат 17 ноября, 18:59

      С "природными данными" ещё могу согласится , а вот с профессионалом - нЭт .
      После домашнего ЧМ он поймал звезду и перестал прогрессировать , забил на всё . Он решил что теперь ему всё будет доставаться на "блюдечке" . Отсюда кстати и моральное падение .

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      Рейтинг: +32

      Vladimir-Shelepnev-google > Айболид 9 часов назад

      Вот мне интересно, откуда вы весь негатив о Дзюбе берёте. Всё что я читаю это бредни Спартаковских фанатов и так называемых журналистов.

      0
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      Рейтинг: +21

      alexpiter2000 > Айболид 7 часов назад

      То есть наклепать больше всех, голевых наотдавать это "забил" на всё? Назови ещё одного российского напа с такой статистикой, умник

      0
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      Рейтинг: +2068

      Айболид > alexpiter2000 4 часа назад

      Я знаю (лично видел) , что он запорол и про.бал гораздо больше чем реализовал .

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      Рейтинг: +92

      VPERDIV SPARTAK 17 ноября, 17:07

      Дзюба нормальный человек,не ****** как некоторые! К нему все хорошо относятся и это норм

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      Рейтинг: +519

      TIMOTHY 17 ноября, 16:59

      Нормальные люди все к Артёму хорошо относятся! А вот сектанты и подсвинки придираются) и ещё парочка коней отбитых

      4
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      ...
      Рейтинг: +8930

      nik55 > TIMOTHY 17 ноября, 18:44

      нормальные вроде тебя ?

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      Рейтинг: +2539

      Fialet > TIMOTHY 23 часа назад

      Если кто то одобряет дрочку на камеру с растопыриванием очка, то это явно не нормальные люди.

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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 > Fialet 22 часа назад

      так он этим постоянно и занимается

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      Рейтинг: +519

      TIMOTHY > nik55 20 часов назад

      У нас все нормальные кроме вас секты

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      Рейтинг: +21

      alexpiter2000 > Fialet 7 часов назад

      Жалеешь сам себя не успел снять?

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      Рейтинг: +23

      МАН. Ю > TIMOTHY 7 часов назад

      Ты тоже на камеру любишь?!

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