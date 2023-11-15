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    • Стали известны три позиции, которые ЦСКА хочет усилить зимой

    Стали известны три позиции, которые ЦСКА хочет усилить зимой

    В ЦСКА уже есть планы на зимнее трансферное окно.

    «Планы на зимнее трансферное окно у красно-синих следующие: левый латераль, центральный защитник и нападающий», – написал инсайдер Дмитрий Клипин.

    • ЦСКА только ввиду дополнительных показателей не идет в топ-3 РПЛ.
    • У ЦСКА 4-й по стоимости состав в РПЛ (82,1 миллиона евро).
    • Межсезонье в РПЛ продлится с декабря по март.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина

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    15.11.2023 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 15 ноября, 19:14

      Защитник, защитник и еще раз защитник. А по факту, если бы конюх умел ставить игру в два центральных защитников, то и не нужно было искать столько дефов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Sergey-Martinov-yandex > FCSpartakM 10 часов назад

      Как Абаскаль?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2082

      Таврида 15 ноября, 15:45

      Где тут место Сутормину? Универсальный средний (кое в чем и посредственный) игрок на все позиции?

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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 15 ноября, 15:16

      Неужели нападающий?))) Я не верю в это счастье))

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