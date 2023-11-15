Стали известны три позиции, которые ЦСКА хочет усилить зимой

Защитник, защитник и еще раз защитник. А по факту, если бы конюх умел ставить игру в два центральных защитников, то и не нужно было искать столько дефов
В ЦСКА уже есть планы на зимнее трансферное окно.
«Планы на зимнее трансферное окно у красно-синих следующие: левый латераль, центральный защитник и нападающий», – написал инсайдер Дмитрий Клипин.
- ЦСКА только ввиду дополнительных показателей не идет в топ-3 РПЛ.
- У ЦСКА 4-й по стоимости состав в РПЛ (82,1 миллиона евро).
- Межсезонье в РПЛ продлится с декабря по март.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?