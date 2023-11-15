Стали известны три позиции, которые ЦСКА хочет усилить зимой

В ЦСКА уже есть планы на зимнее трансферное окно.

«Планы на зимнее трансферное окно у красно-синих следующие: левый латераль, центральный защитник и нападающий», – написал инсайдер Дмитрий Клипин.

ЦСКА только ввиду дополнительных показателей не идет в топ-3 РПЛ.

У ЦСКА 4-й по стоимости состав в РПЛ (82,1 миллиона евро).

Межсезонье в РПЛ продлится с декабря по март.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?