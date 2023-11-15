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    • Игнатов дал обещание на оставшиеся матчи «Спартака» в этом году

    Игнатов дал обещание на оставшиеся матчи «Спартака» в этом году

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов считает, что оценку выступлений московской команды нужно давать по итогам чемпионата России.

    «Итоги первого круга? Мы еще будем играть в этом году, поэтому рано давать оценку нашим результатам. Лучше оценивать уже в конце чемпионата. Моя игра на этом отрезке? Футбол – такой процесс, что бывает когда-то лучше, когда-то хуже. Это жизнь, так постоянно происходит. Поэтому находятся другие герои в матчах. Главное, чтобы мы побеждали, а для этого надо работать на максимум, верить в друг друга, и все будет хорошо. Обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы забрать три очка во всех оставшихся матчах этого года», – сказал Игнатов.

    • «Спартак» занимает шестое место в текущем сезоне РПЛ с 24 очками.
    • До конца года красно-белые сыграют в гостях с «Балтикой» и «Ахматом» и дома с «Крыльями Советов».

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2023 12:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 15 ноября, 17:36

      Хрякам по силам взять 3 очка во всех матчах, может даже 6 очков возьмут лузеры. Гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +103088

      zigbert 15 ноября, 15:08

      Было бы неплохо сделать это, только лучше не делать никаких обещаний.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 15 ноября, 13:17

      Во всех оставшихся матчах взять три очка !)) Это же мало совсем для велика,впрочем нормальная для середнячка задачка

      3
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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 15 ноября, 15:42

      Вонючка быстро к помойке

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +970

      Untitled-1 15 ноября, 13:15

      Три во всех или три в каждом?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15058

      playsh > Untitled-1 15 ноября, 13:22

      Перечитайте внимательней последнюю фразу Михаила...

      2
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      Рейтинг: +34652

      oyabun 15 ноября, 13:14

      А если не сдержит обещание? )

      1
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > oyabun 15 ноября, 18:29

      Так он не говорит что возьмем, а сделаем все возможное, что бы взять.

      0
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 15 ноября, 13:02

      !

      3
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      Рейтинг: +15058

      playsh > NewLife 15 ноября, 13:16

      Да уж,девять очков в копилку не помешали бы...

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > playsh 15 ноября, 13:17

      Он сказал три....не фантазируй

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 15 ноября, 15:43

      Что от тебя всегда так воняет, как будто из Ростова, а вони как от питерской помойки

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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > Suvorov71 15 ноября, 18:32

      Ты не ошибся, он с помойки питерской, там живет.

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