Игнатов дал обещание на оставшиеся матчи «Спартака» в этом году

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов считает, что оценку выступлений московской команды нужно давать по итогам чемпионата России.

«Итоги первого круга? Мы еще будем играть в этом году, поэтому рано давать оценку нашим результатам. Лучше оценивать уже в конце чемпионата. Моя игра на этом отрезке? Футбол – такой процесс, что бывает когда-то лучше, когда-то хуже. Это жизнь, так постоянно происходит. Поэтому находятся другие герои в матчах. Главное, чтобы мы побеждали, а для этого надо работать на максимум, верить в друг друга, и все будет хорошо. Обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы забрать три очка во всех оставшихся матчах этого года», – сказал Игнатов.

«Спартак» занимает шестое место в текущем сезоне РПЛ с 24 очками.

До конца года красно-белые сыграют в гостях с «Балтикой» и «Ахматом» и дома с «Крыльями Советов».

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