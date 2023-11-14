В футболе могут ввести 10-минутные удаления за споры с судьей

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изучает возможности защиты арбитров от участников матчей.

Один из вариантов – запрет спорить с судьями для всех, кроме капитанов команд. Такой принцип действует в регби.

За несогласие с решением рефери других игроков могут удалять на десять минут. Подобное уже практикуется в английском любительском и юношеском футболе.