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    • В футболе могут ввести 10-минутные удаления за споры с судьей

    В футболе могут ввести 10-минутные удаления за споры с судьей

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изучает возможности защиты арбитров от участников матчей.

    Один из вариантов – запрет спорить с судьями для всех, кроме капитанов команд. Такой принцип действует в регби.

    За несогласие с решением рефери других игроков могут удалять на десять минут. Подобное уже практикуется в английском любительском и юношеском футболе.

    Источник: The Times

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    14.11.2023 23:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 15 ноября, 10:07

      Показывайте жк и успокаивайте спорщиков.
      Хватит уже хернёй заниматься ввели вот ВАР, хотели как лучше , а получили не пойми что, ещё больше скандалов чем до него.

      0
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      Рейтинг: +86

      bashnat013 15 ноября, 08:59

      А если судья ошибается в каком то эпизоде его будут на десять минут с поля убирать

      0
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      Рейтинг: +2756

      моэм 15 ноября, 08:32

      Кроме 10 минут в регби есть правило ещё лучше , когда судья громко и аргументировано объясняет свои действия ....это гораздо лучше снимает вопросы как у игроков так и у болельщиков ....а у наших у футбольных арбитров пропадёт возможность выставлять дураками всех нас .

      1
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      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды 15 ноября, 06:18

      Кто-то пересмотрел хоккей с мячом?

      1
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      Рейтинг: +770

      Baggio1986 15 ноября, 06:15

      Хватит портить футбол,и так уже смотреть не возможно с этим варом и пятью заменами

      0
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      Рейтинг: +15058

      playsh 15 ноября, 01:19

      Игорь Нетто,как капитан сб.СССР,на матче ЧМ-62 в игре СССР - Уругвай,подошёл к судье и "помог" отменить забитый нами гол.Кто помнит из форумчан?Результат этой "истории",и Ваше отношение к поступку нашего капитана Игоря Нетто?
      Вопрос второй - помню,что капитан команды имел право в те времена оспаривать с судьёй какие-то определённые спорные моменты,и судья мог это принять во внимание.Кто помнит?

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      Рейтинг: +15058

      playsh > playsh 15 ноября, 01:27

      А ещё,самое правильное - ввести хронометраж,как в хоккее - все видят на табло,сколько ещё осталось бегать,и никакие судьи на затяжку времени повлиять не в силах.

      1
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      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды > playsh 15 ноября, 06:16

      Я вот помнить не могу, но читал, что раньше судьи не было, а спорные моменты обсуждали меж собой капитаны команд)))

      2
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр > фанат джигурды 15 ноября, 07:02

      Или их батьки".)

      2
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      Рейтинг: +15058

      playsh > фанат джигурды 15 ноября, 10:38

      Это было в Великобритании(вроде бы Шотландия)в 1870-1900г.,когда регулярных футбольных турниров ещё не было,а играли на уровне фабричных команд.А когда появились турниры,то капитанов команд,лиц заинтересованных,естественно,поменяли на судей.

      0
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      Рейтинг: +786

      rammax fcsm 15 ноября, 00:11

      Хватит футбол поганить, су Ки!!! Достали своими говня ными, тупыми нововведениями!!

      0
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      Рейтинг: +5356

      Бомбардиръ 14 ноября, 23:49

      Это хорошая идея.
      Игроки же спорят с судьей, чтобы он почувствовал себя виноватым и стал судить в их пользу)

      2
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      Рейтинг: +12710

      DeStar > Бомбардиръ 15 ноября, 01:04

      Ты ищешь причину в выгоде того или иного случая
      а по мне люди спорят потому что спорт это эмоции, заряженность, желание победить, отсюда возбужденность и такая реакция у игроков
      Потому мне такое не нравится

      футболисты, хоть и профи и все такое все-равно остаются людьми, и их реакцию невозможно контролировать на спорные эпизоды, а по факту спорные эпизоды( реально серьёзные) есть почти в каждом матче.

      плюс представляешь как сильно могут судьи влиять на игру? один может простить, а второй за какой-нибудь выкрик один даст такое удаление. И сколько будет споров потом?

      Есть уже давно золотое правило ,хорош тот судья, кто меньше вмешивается в игру, а здесь все на откуп судьи?
      Я так понимаю речь идет об оставлении команды в меньшинстве на 10

      0
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 14 ноября, 23:40

      10 минут мало для таких как Соболев! Таких на 10 игр нужно отстранять,или в Самару как это скоро сделает испанец

      4
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