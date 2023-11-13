«Краснодар» побил два клубных рекорда в РПЛ

«Краснодар» набрал 32 очка в 15 турах текущего розыгрыша чемпионата России.

Это новый клубный рекорд. Ранее лучшим результатом краснодарцев было 30 баллов по итогам первого круга сезона РПЛ-2014/15.

Для «Краснодара» это 13-й сезон в высшем дивизионе. В 2015 году команда стала бронзовым призером Премьер-лиги.

Второй рекорд был установлен по числу пропущенных мячей за 15 стартовых туров РПЛ. В этом сезоне южане пропустили всего 10 голов – меньше ранее никогда не было.