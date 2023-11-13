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    «Краснодар» побил два клубных рекорда в РПЛ

    «Краснодар» набрал 32 очка в 15 турах текущего розыгрыша чемпионата России.

    Это новый клубный рекорд. Ранее лучшим результатом краснодарцев было 30 баллов по итогам первого круга сезона РПЛ-2014/15.

    Для «Краснодара» это 13-й сезон в высшем дивизионе. В 2015 году команда стала бронзовым призером Премьер-лиги.

    Второй рекорд был установлен по числу пропущенных мячей за 15 стартовых туров РПЛ. В этом сезоне южане пропустили всего 10 голов – меньше ранее никогда не было.

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    Источник: Opta

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    13.11.2023 17:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1237

      Cubinec1989 13 ноября, 18:58

      ждем третьего рекорда) верим в команду!

      3
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 ноября, 18:46

      Второй рекорд , наглядное пособие для многих.
      Если что-то хотите выиграть , пляшите "от печки".

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