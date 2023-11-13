В «Сосьедаде» рассказали, на каком языке Захарян общается внутри команды

Стало известно, мешает ли языковой барьер адаптации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Арсен продолжает совершенствовать свой испанский язык на занятиях, а на поле ему помогают сотрудники и товарищи по команде», – сообщили в пресс‑службе клуба из Сан-Себастьяна.

Захаряна в Испании с середины августа.

Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.

Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 10 матчей (287 минут) без голевых действий.

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