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    • В «Сосьедаде» рассказали, на каком языке Захарян общается внутри команды

    В «Сосьедаде» рассказали, на каком языке Захарян общается внутри команды

    Стало известно, мешает ли языковой барьер адаптации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

    «Арсен продолжает совершенствовать свой испанский язык на занятиях, а на поле ему помогают сотрудники и товарищи по команде», – сообщили в пресс‑службе клуба из Сан-Себастьяна.

    • Захаряна в Испании с середины августа.
    • Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.
    • Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 10 матчей (287 минут) без голевых действий.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.11.2023 17:27
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