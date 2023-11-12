Игрока «Динамо» назвали «сукиным сыном» и «обезьяной» после матча с «Оренбургом»

Футболист «Динамо» Муми Нгамале получил оскорбления в соцсети после матча с «Оренбургом» (2:0).

Камерунец опубликовал сообщения, которые ему прислал болельщик. Судя по имени и фамилии, он из Турции.

«Обезьяна. Сукин сын. Ты умрешь», – такие слова получил Муми.

Нгамале в ответ попросил бога оберегать написавшего болельщика.