Игрока «Динамо» назвали «сукиным сыном» и «обезьяной» после матча с «Оренбургом»

Вы чего, не признали, это ж из Реала футболист, ну погорячился парень, с кем не бывает, расстроился из-за поражения своего друга Герлюка.
Футболист «Динамо» Муми Нгамале получил оскорбления в соцсети после матча с «Оренбургом» (2:0).
Камерунец опубликовал сообщения, которые ему прислал болельщик. Судя по имени и фамилии, он из Турции.
«Обезьяна. Сукин сын. Ты умрешь», – такие слова получил Муми.
Нгамале в ответ попросил бога оберегать написавшего болельщика.
- Муми отыграл против «Оренбурга» 69 минут.