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    • Игрока «Динамо» назвали «сукиным сыном» и «обезьяной» после матча с «Оренбургом»

    Игрока «Динамо» назвали «сукиным сыном» и «обезьяной» после матча с «Оренбургом»

    Футболист «Динамо» Муми Нгамале получил оскорбления в соцсети после матча с «Оренбургом» (2:0).

    Камерунец опубликовал сообщения, которые ему прислал болельщик. Судя по имени и фамилии, он из Турции.

    «Обезьяна. Сукин сын. Ты умрешь», – такие слова получил Муми.

    Нгамале в ответ попросил бога оберегать написавшего болельщика.

    • Муми отыграл против «Оренбурга» 69 минут.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 21:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4077

      acor94 13 ноября, 07:44

      Вы чего, не признали, это ж из Реала футболист, ну погорячился парень, с кем не бывает, расстроился из-за поражения своего друга Герлюка.

      0
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      Рейтинг: +11874

      alex1951 12 ноября, 23:18

      Ну ,что ж тут поделать...хорошо ,что писать научился ...никак из Оренбурга....
      PS А дальше могут и в Украину послать ,там обезьян вроде поменьше)))

      1
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      Рейтинг: +3336

      BAIv 12 ноября, 22:34

      Скорее всего это его "товарищ" пишет, для привлечения внимания. Кому он нахер ещё нужен?

      2
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 12 ноября, 22:27

      Придурков везде хватает

      2
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      Рейтинг: +58

      2easy 12 ноября, 22:06

      Ну что за дятел мог такое написать... Это ужасно.

      1
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