«Челси» и «Манчестер Сити» выдали великолепный матч, который закончился со счетом 4:4, игра проходила в рамках 12 тура АПЛ.

Первый гол в матче забил Холанд на 15-й минуте с пенальти.

Тьягу Силва сравнял счет на 29-й минуте матча после подачи углового.

Стерлинг вывел свою команду вперед на 37-й минуте матча.

Аканджи сравнял счет в матче в дополнительное время первого тайма.

Холанд сделал дубль на 47-й минуте матча и вывел «Манчестер Сити» вперед.

На 67-й минуте матча Джексон смог сравнять счет в матче.

Родри на 86-й минуте матче забил четвертый гол команды великолепным дальним ударом.

Палмер в дополнительное время сравнял счет, гол был забит с пенальти.