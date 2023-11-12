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    • Обзор матча «Челси» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Челси» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Челси» и «Манчестер Сити» выдали великолепный матч, который закончился со счетом 4:4, игра проходила в рамках 12 тура АПЛ.

    Первый гол в матче забил Холанд на 15-й минуте с пенальти.

    Тьягу Силва сравнял счет на 29-й минуте матча после подачи углового.

    Стерлинг вывел свою команду вперед на 37-й минуте матча.

    Аканджи сравнял счет в матче в дополнительное время первого тайма.

    Холанд сделал дубль на 47-й минуте матча и вывел «Манчестер Сити» вперед.

    На 67-й минуте матча Джексон смог сравнять счет в матче.

    Родри на 86-й минуте матче забил четвертый гол команды великолепным дальним ударом.

    Палмер в дополнительное время сравнял счет, гол был забит с пенальти.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 21:36
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