Бабич не сыграет с «Ростовом» – известна причина

Бабич приболел====
А до этого Бомба показала как жннщины соблазняли Бабича на матче, выставляя плакаты с надпись. --Бабич, пригласи нас.
По ходу он там, на приглашениях )))
В «Спартаке» объяснили, почему защитник Срджан Бабич не сыграет с «Ростовом» в 15-м туре РПЛ.
«Бабич приболел», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- Срджан пропускал предыдущий матч против «Локомотива» из-за дисквалификации.
- Матч в Тушино начнется в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.