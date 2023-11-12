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    Бабич не сыграет с «Ростовом» – известна причина

    В «Спартаке» объяснили, почему защитник Срджан Бабич не сыграет с «Ростовом» в 15-м туре РПЛ.

    «Бабич приболел», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    • Срджан пропускал предыдущий матч против «Локомотива» из-за дисквалификации.
    • Матч в Тушино начнется в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: Metaratings

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    12.11.2023 19:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 12 ноября, 20:59

      Бабич приболел====
      А до этого Бомба показала как жннщины соблазняли Бабича на матче, выставляя плакаты с надпись. --Бабич, пригласи нас.
      По ходу он там, на приглашениях )))

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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 12 ноября, 19:29

      Жесть (((

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