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    Овечкин пожал руки военным США перед матчем НХЛ

    Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин встретился с военными США перед матчем НХЛ.

    Игра против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) состоялась в день ветеранов, поэтому перед матчем состоялось чествование американских военных. Овечкин пожал им руки.

    • Овечкин оформил в Нью-Йорке дубль.
    • Ассистом отметился другой россиянин «Вашингтона» – Евгений Кузнецов.
    • Овечкину до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ осталось 68 шайб.

    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 14:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +15100

      Skull_Boy 12 ноября, 18:15

      Вот видно в Америке уважают военных, а у нас хоть бы кто-то хоть раз бы пригласил, но нет лучше очередного дауна рэпера или тупую доску-овцу

      0
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Skull_Boy 12 ноября, 19:53

      Ты эта... того...Осторожней.Щас в России , если против ----враз включают статью о дискредитации вс рф

      0
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner 12 ноября, 18:13

      Пожал руки и ЧЁ? Он должен был демонстративно отвернуться от них. И стать свиньей? Я не про Спартака сейчас... Хотя...)))

      3
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 12 ноября, 16:51

      Он же типа команду собрал--путин тим.Типа доверенное лицо путина на выборах. Айяйяй , переобулся ? И переоделся.))) Не зря путин недавно закрыл дорогу молодым хоккеистам на тлетворный Запад....Шобы таких не увеличивались.
      Клинер с другими Zтурбопатриотами явно в шоке.

      0
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      Рейтинг: +12656

      BRO_football 12 ноября, 16:03

      На двух стульях сидит. Молодец, чё.

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      Рейтинг: +2520

      Fialet 12 ноября, 15:29

      Я давно писал, что овца гнилая.

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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Fialet 12 ноября, 17:48

      Чо та я такого от тебя не слышал

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      Рейтинг: +2520

      Fialet > googlechromovvkontakte 12 ноября, 19:36

      Я писал, что у него пиндосское гражданство есть, видимо готовится срыть туда, если что.

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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Fialet 12 ноября, 19:55

      пиндосское гражданство есть====Нахрена тады он за пукина жопу рвал ? Типа путин тим

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      Рейтинг: +2520

      Fialet > googlechromovvkontakte 12 ноября, 21:32

      Так я и говорю - гнилой. Хочет и рыбку съесть, и на куй сесть.

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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Fialet 12 ноября, 21:34

      Дык самый прикол-----он по прежнему будет считаться другом пукина.
      На куй сел ? )))

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      Рейтинг: +2520

      Fialet > googlechromovvkontakte 13 ноября, 10:22

      Видимо да.

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      Рейтинг: +178

      witalik 12 ноября, 15:27

      В следующий раз эта овца поцелует военного армии США в жопу: ну, *** ли, работодатели...

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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 12 ноября, 15:14

      Красавчик.Теперь они всю жизнь будут одну руку к туловищу прижимать "с чемоданчиком". Биологическое оружие ОВИ. ПУ. 68-23. основано на эффекте двух рукопожатий.

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