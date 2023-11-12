Овечкин пожал руки военным США перед матчем НХЛ

Вот видно в Америке уважают военных, а у нас хоть бы кто-то хоть раз бы пригласил, но нет лучше очередного дауна рэпера или тупую доску-овцу
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин встретился с военными США перед матчем НХЛ.
Игра против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) состоялась в день ветеранов, поэтому перед матчем состоялось чествование американских военных. Овечкин пожал им руки.
- Овечкин оформил в Нью-Йорке дубль.
- Ассистом отметился другой россиянин «Вашингтона» – Евгений Кузнецов.
- Овечкину до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ осталось 68 шайб.