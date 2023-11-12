Овечкин пожал руки военным США перед матчем НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин встретился с военными США перед матчем НХЛ.

Игра против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) состоялась в день ветеранов, поэтому перед матчем состоялось чествование американских военных. Овечкин пожал им руки.