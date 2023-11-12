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    • Стало известно, в каком случае «Локо» будет обязан выкупить Сулейманова у «Пари НН»

    Стало известно, в каком случае «Локо» будет обязан выкупить Сулейманова у «Пари НН»

    «Локомотив» приближается к обязательному выкупу нападающего Тимура Сулейманова у «Пари НН».

    «У форварда уже три гола за «Локо», два из них в чемпионате.

    Насколько знаю, чтобы москвичи выкупили нападающего, ему нужно совершить семь голевых действий за сезон», – сообщил агент Антон Смирнов.

    • 23-летний Сулейманов стоит 1 миллион евро.
    • Он воспитанник «Локомотива».
    • Агент Тимура – Вадим Шпинев.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    12.11.2023 12:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7335

      Красногорск_Фан 12 ноября, 17:21

      Пока не определена его полезность... посмотрим как будет дальше. Последний матч обнадежил. Но тягаться с Касьерой и Ко. Нужны к себе высокие требования.

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      Рейтинг: +19

      Алексей-Добрынин-vkontakt 12 ноября, 15:20

      Своего же воспитанника выкупаем, просто ор

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