Стало известно, в каком случае «Локо» будет обязан выкупить Сулейманова у «Пари НН»

Пока не определена его полезность... посмотрим как будет дальше. Последний матч обнадежил. Но тягаться с Касьерой и Ко. Нужны к себе высокие требования.
«Локомотив» приближается к обязательному выкупу нападающего Тимура Сулейманова у «Пари НН».
«У форварда уже три гола за «Локо», два из них в чемпионате.
Насколько знаю, чтобы москвичи выкупили нападающего, ему нужно совершить семь голевых действий за сезон», – сообщил агент Антон Смирнов.
- 23-летний Сулейманов стоит 1 миллион евро.
- Он воспитанник «Локомотива».
- Агент Тимура – Вадим Шпинев.