Стало известно, в каком случае «Локо» будет обязан выкупить Сулейманова у «Пари НН»

«Локомотив» приближается к обязательному выкупу нападающего Тимура Сулейманова у «Пари НН».

«У форварда уже три гола за «Локо», два из них в чемпионате.

Насколько знаю, чтобы москвичи выкупили нападающего, ему нужно совершить семь голевых действий за сезон», – сообщил агент Антон Смирнов.