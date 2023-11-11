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Нигматуллин назвал двух идеальных тренеров для «Спартака»

11 ноября 2023, 00:47
9

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин предложил тренеров для команды.

– Из реальных кандидатов на пост тренера «Спартака» часто называют двух кандидатов: Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Кто из них более подходящий вариант для красно-белых?

– Я был бы рад, если бы команду принял российский тренер. И Карпин, и Черчесов выглядят идеальными кандидатами. Сложнее всего это сделать Карпину из-за занятости в «Ростове» и сборной России, хотя при большом желании всe возможно.

Черчесов – специалист, который умеет решать большие задачи. Главное Станиславу Саламовичу найти связь с болельщиками команды, всe-таки это большая харизматичная аудитория, которая требует уважения от работников клуба. Надеюсь, если Черчесов придeт, то у него всe получится. Связь с болельщиками – единственный недостаток, который надо серьeзно решать. А по-футбольному ни у кого к Черчесову не должно возникнуть вопросов. Это топовый тренер, который мог бы побороться со «Спартаком» за чемпионство.

  • Черчесова в июле уволили из «Ференцвароша».
  • Карпин работает в сборной России и «Ростове».
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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Sky Spartak
1699672417
Карпин...ДА... Черчес....НЕТ... Можно конечно ещё метёлу мостового))) (не дай Бог конечно) А так, оставьте уже Абаскаля в покое...пусть работает..
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VVM1964
1699676646
Предлагай уж сразу Мостового ... (
Ответить
Дядя Серёжа
1699678015
Черчесов отработанный материал... Карпин? Ну может быть...
Ответить
SLADE2019
1699678466
И один, и второй, пусть работают в других командах. А Нигматулину с его банальной аналитикой, уж лучше не вякать.
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ScarlettOgusania
1699688579
этому диджею из Нью-йорка "виднее", кто может стать тренером Спартака)))
Ответить
FCSpartakM
1699691788
Какие большие задачи умеет решать Черчесов? Тем более Карпин, который вообще ничего не выиграл за свою карьеру.
Ответить
alefreddy
1699697928
никого из них не будет на посту это пиар
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