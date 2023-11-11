Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Нигматуллин назвал двух идеальных тренеров для «Спартака»

    Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин предложил тренеров для команды.

    – Из реальных кандидатов на пост тренера «Спартака» часто называют двух кандидатов: Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Кто из них более подходящий вариант для красно-белых?

    – Я был бы рад, если бы команду принял российский тренер. И Карпин, и Черчесов выглядят идеальными кандидатами. Сложнее всего это сделать Карпину из-за занятости в «Ростове» и сборной России, хотя при большом желании всe возможно.

    Черчесов – специалист, который умеет решать большие задачи. Главное Станиславу Саламовичу найти связь с болельщиками команды, всe-таки это большая харизматичная аудитория, которая требует уважения от работников клуба. Надеюсь, если Черчесов придeт, то у него всe получится. Связь с болельщиками – единственный недостаток, который надо серьeзно решать. А по-футбольному ни у кого к Черчесову не должно возникнуть вопросов. Это топовый тренер, который мог бы побороться со «Спартаком» за чемпионство.

    • Черчесова в июле уволили из «Ференцвароша».
    • Карпин работает в сборной России и «Ростове».
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

    Новости по теме
    РФС обязал Игнатова расплатиться с агентом. Он требовал с игрока 9,5 миллиона рублей 10
    Экс-советник Федуна оценил возможность Соболева заиграть в Серии A 5
    Клуб Серии A отказался от Соболева: известна причина 18
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2023 00:47
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3682

      alefreddy 11 ноября, 13:18

      никого из них не будет на посту это пиар

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 11 ноября, 11:36

      Какие большие задачи умеет решать Черчесов? Тем более Карпин, который вообще ничего не выиграл за свою карьеру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 11 ноября, 10:58

      Во-первых, Карпин испано-эстонский тренер)
      Во-вторых его семья настроена русофобски(
      В-третьих он уже доказал свою профнепригодность)

      Поэтому наилучшие кандидатуры, которые одобрит желтая газпромовская обчественность и ДЮКОВ лично, это:
      1. МОСТОВОЙ — экс-спартаковец, знаток испанского, французского и прочего европейского футбола)
      2. ТАЛАЛАЕВ — любимец всех команд, кандидатов в первый дивизион!
      3. ГРИГОРЯН — крупнейший телетеоретик и певец футбола. Оставил неизгладимый след в таких титанах рассейского футбола, как «Тамбов», «Кубань» и т.д.


      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3098

      ScarlettOgusania 11 ноября, 10:42

      этому диджею из Нью-йорка "виднее", кто может стать тренером Спартака)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 10:35

      Что могут сделать эти спецы, если сви ньи понабрали один сплошной неликвид??? Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 11 ноября, 07:54

      И один, и второй, пусть работают в других командах. А Нигматулину с его банальной аналитикой, уж лучше не вякать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 11 ноября, 07:46

      Черчесов отработанный материал... Карпин? Ну может быть...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 11 ноября, 07:24

      Предлагай уж сразу Мостового ... (

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1388

      Sky Spartak 11 ноября, 06:13

      Карпин...ДА...
      Черчес....НЕТ...
      Можно конечно ещё метёлу мостового))) (не дай Бог конечно)
      А так, оставьте уже Абаскаля в покое...пусть работает..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 11 ноября, 01:28

      Нигматуллин разговорился чё то и городит чепуху) Карпин и Черчес сбитые лётчики для спама...Юран вот подходит как никто другой

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 11 ноября, 02:37

      вонь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1538

      Дубина > TIMOTHY 11 ноября, 06:56

      За своей помойкой следи и блекло - голубым чаще вылизывай)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1538

      Дубина > Suvorov71 11 ноября, 06:57

      Грязь еще та.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > Дубина 11 ноября, 08:45

      Ну вы и дети!) Говорить нормально не можете!) Шпана

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) > TIMOTHY 11 ноября, 10:37

      Их разум не блещет интеллектом, но что умеют — то умеют!! Гыгыгы

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+