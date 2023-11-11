Нигматуллин назвал двух идеальных тренеров для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин предложил тренеров для команды.

– Из реальных кандидатов на пост тренера «Спартака» часто называют двух кандидатов: Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Кто из них более подходящий вариант для красно-белых?

– Я был бы рад, если бы команду принял российский тренер. И Карпин, и Черчесов выглядят идеальными кандидатами. Сложнее всего это сделать Карпину из-за занятости в «Ростове» и сборной России, хотя при большом желании всe возможно.

Черчесов – специалист, который умеет решать большие задачи. Главное Станиславу Саламовичу найти связь с болельщиками команды, всe-таки это большая харизматичная аудитория, которая требует уважения от работников клуба. Надеюсь, если Черчесов придeт, то у него всe получится. Связь с болельщиками – единственный недостаток, который надо серьeзно решать. А по-футбольному ни у кого к Черчесову не должно возникнуть вопросов. Это топовый тренер, который мог бы побороться со «Спартаком» за чемпионство.