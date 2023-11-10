«Зенит» временно изменил логотип

голубые присоединились ко всероссийской акции, направленной на борьбу с агрессией в интернете и за его пределами», – написали петербуржцы.=========
Про агрессию в отношении соседней страны чо скажете ?
Пресс-служба «Зенита» сообщила о временном изменении логотипа клуба.
«Зенит» изменил эмблему клуба в рамках недели борьбы с кибербуллингом.
Сине-бело-голубые присоединились ко всероссийской акции, направленной на борьбу с агрессией в интернете и за его пределами», – написали петербуржцы.
- «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
- Завтра, 11 ноября, «Зенит» примет в 15-м туре «Краснодар».
- Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.