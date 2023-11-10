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    «Зенит» временно изменил логотип

    Пресс-служба «Зенита» сообщила о временном изменении логотипа клуба.

    «Зенит» изменил эмблему клуба в рамках недели борьбы с кибербуллингом.

    Сине-бело-голубые присоединились ко всероссийской акции, направленной на борьбу с агрессией в интернете и за его пределами», – написали петербуржцы.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Завтра, 11 ноября, «Зенит» примет в 15-м туре «Краснодар».
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2023 20:49
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 10 ноября, 21:22

      голубые присоединились ко всероссийской акции, направленной на борьбу с агрессией в интернете и за его пределами», – написали петербуржцы.=========
      Про агрессию в отношении соседней страны чо скажете ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +266

      russkiisergei > googlechromovvkontakte 10 ноября, 22:41

      скажем, просто пошел на уй. иди в гейропу

      2
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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > russkiisergei 10 ноября, 23:00

      Маладес ,Ты настоящий пламенный Zомбипатриот. Такой прямо злобно агрессивный .Все как надо.
      Одно не понятно--почему ты не на фронте ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +266

      russkiisergei > googlechromovvkontakte 12 ноября, 17:15

      а, вот это не твоё укропское дело

      0
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > russkiisergei 12 ноября, 17:33

      Как это не мое..Военкоры прямо жалуются что нет ротации, то есть смены частей. Недавно жены тех кого мобилизовали в сентябре 2022, провели митинг протеста.Оказывается мобилизованных сменять не будут--там или в могилу, или в госпиталь. ..А пушечного мяса не хватает.
      Ты --настоящий пламенный Zомбипатриот. Такой прямо злобно агрессивный-- Почему не на фронте ?

      0
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