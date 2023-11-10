«Зенит» временно изменил логотип

Пресс-служба «Зенита» сообщила о временном изменении логотипа клуба.

«Зенит» изменил эмблему клуба в рамках недели борьбы с кибербуллингом.

Сине-бело-голубые присоединились ко всероссийской акции, направленной на борьбу с агрессией в интернете и за его пределами», – написали петербуржцы.