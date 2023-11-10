Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Олусегун: «Краснодар» шаг за шагом идет за чемпионством»

    Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о чемпионском пути клуба.

    «Все команды хотят нас победить. Знаем о положении нашей команды в турнирной таблице, поэтому мы должны выигрывать все игры.

    Думаю, у нас высокие шансы на чемпионство – шаг за шагом идем за трофеем», – сказал игрок.

    • «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ.
    • Завтра, 11 ноября, команда сыграет в 15-м туре с «Зенитом».
    • За 15-летнюю историю у «Краснодара» нет трофеев.

    Новости по теме
    Скаут «Ювентуса» просмотрит Сперцяна на матче сборной Армении
    Названа сумма, которую «Ювентус» может заплатить за Сперцяна 10
    Три лучших тренера первого круга РПЛ по версии Мостового 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2023 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 10 ноября, 20:32

      Ну чо молодцы.Станут чемпионами, и сразу в Лигу Чемпионов. Ага.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+