Олусегун: «Краснодар» шаг за шагом идет за чемпионством»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о чемпионском пути клуба.

«Все команды хотят нас победить. Знаем о положении нашей команды в турнирной таблице, поэтому мы должны выигрывать все игры.

Думаю, у нас высокие шансы на чемпионство – шаг за шагом идем за трофеем», – сказал игрок.