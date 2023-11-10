Олусегун: «Краснодар» шаг за шагом идет за чемпионством»

Ну чо молодцы.Станут чемпионами, и сразу в Лигу Чемпионов. Ага.
Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о чемпионском пути клуба.
«Все команды хотят нас победить. Знаем о положении нашей команды в турнирной таблице, поэтому мы должны выигрывать все игры.
Думаю, у нас высокие шансы на чемпионство – шаг за шагом идем за трофеем», – сказал игрок.
- «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ.
- Завтра, 11 ноября, команда сыграет в 15-м туре с «Зенитом».
- За 15-летнюю историю у «Краснодара» нет трофеев.