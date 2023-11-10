В «Зените» назвали размер «северной надбавки» за переход в команду

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, что команде приходится переплачивать при приобретении футболистов.

«За Коваленко мы следили давно. Это один из самых интересных молодых российских футболистов. Нам надо усиливать российский костяк. Особенно с уходом Кузяева. Все знали, что нам нужен игрок такого типа. И если друг другу наши друзья могут продавать игроков за три копейки, то для «Зенита» существует северная надбавка – раз в пять от реальной стоимости. Поэтому и было принято решение взять молодого талантливого игрока, повысить его уровень и закрыть эту позицию», – сказал Шипулин.