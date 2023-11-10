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    • В «Зените» назвали размер «северной надбавки» за переход в команду

    В «Зените» назвали размер «северной надбавки» за переход в команду

    Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, что команде приходится переплачивать при приобретении футболистов.

    «За Коваленко мы следили давно. Это один из самых интересных молодых российских футболистов. Нам надо усиливать российский костяк. Особенно с уходом Кузяева. Все знали, что нам нужен игрок такого типа. И если друг другу наши друзья могут продавать игроков за три копейки, то для «Зенита» существует северная надбавка – раз в пять от реальной стоимости. Поэтому и было принято решение взять молодого талантливого игрока, повысить его уровень и закрыть эту позицию», – сказал Шипулин.

    • Полузащитник Александр Коваленко перешел в «Зенит» в июне из «Крыльев Советов».
    • В нынешнем сезоне 20-летний хавбек сыграл за петербуржцев в 12 матчах во всех турнирах, а также в 2 встречах за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2023 12:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +13542

      Вомбат 10 ноября, 16:12

      Не усиливать российский костяк, которого нет, а тупо увеличивать число россиян в обойме. Даже если эти россияне ввиду своего низкого уровня годами полируют лавку. Не то начальство рассердится, и скажет.
      - Чего это у вас одни бразильцы с колумбийцами? Хотите, чтобы вам пришили измену родине?
      - А вот у нас Сергеев, а вот у нас Караваев.
      - Мало! Еще надо купить!
      - Так за паспорта клубы РПЛ очень много требуют!
      - Сколько требуют, столько и платить. Или у вашего Газпрома денег нет? Все разворовали?
      - Есть деньги, есть, - испуганно блеет Шипулин и бежит покупать ненужного команде Коваленко.

      0
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 14:45

      Целый день этот "шлепок" цитируется бомбардиром.
      "Усиление россиского костяка", он что бредит ?
      В основе 3 макс 4 россиянина , а Коваленко на лавке жтвёт.
      Кто вас в Питере так нашло в глаза врать научил , неужели Пу так на всех влияет.

      0
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      Рейтинг: +914

      lejnin 10 ноября, 12:59

      Это ж сколько стоил Сутормин, если его купили за 50 тысяч еще и с "северной надбавкой" :D:D:D

      2
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      Рейтинг: +96

      paketiwe > lejnin 10 ноября, 14:39

      по цене смартфона был, получается

      0
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      Рейтинг: +2023

      Айболид 10 ноября, 12:34

      По слёзным просьбам хряков сегодня новости только про Зенит . Всю неделю они ныли , ныли и вот дождались .

      4
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      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Айболид 10 ноября, 12:44

      Ну значит сегодня твой пукан разорвет от натуги !!!)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > VVM1964 10 ноября, 12:57

      Не суди по себе . И озабоченность твоя насчёт чужих пуканов уже не удивляет .
      А я спокоен как никогда .

      2
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      Рейтинг: +4757

      шахта Заполярная > VVM1964 10 ноября, 13:13

      Опять придется на Неву идти тушить.

      2
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Айболид 10 ноября, 13:21

      То та тут твое жалобное поскуливание на всех ветках раздается !))) - видимо от "спокойствия" ...

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      Рейтинг: +4757

      шахта Заполярная > Айболид 10 ноября, 13:27

      Ну вот теперь сиди и аптикай

      1
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      Рейтинг: +2023

      Айболид > VVM1964 10 ноября, 17:25

      Ты меня с собой не путай . Я гляжу ваше "трио бандуристов" (шахта , ты и промквас) заступили на боевое дежурство и тут же бомбить ломанулись .

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