В «Зените» назвали размер «северной надбавки» за переход в команду

Не усиливать российский костяк, которого нет, а тупо увеличивать число россиян в обойме. Даже если эти россияне ввиду своего низкого уровня годами полируют лавку. Не то начальство рассердится, и скажет.
- Чего это у вас одни бразильцы с колумбийцами? Хотите, чтобы вам пришили измену родине?
- А вот у нас Сергеев, а вот у нас Караваев.
- Мало! Еще надо купить!
- Так за паспорта клубы РПЛ очень много требуют!
- Сколько требуют, столько и платить. Или у вашего Газпрома денег нет? Все разворовали?
- Есть деньги, есть, - испуганно блеет Шипулин и бежит покупать ненужного команде Коваленко.
Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, что команде приходится переплачивать при приобретении футболистов.
«За Коваленко мы следили давно. Это один из самых интересных молодых российских футболистов. Нам надо усиливать российский костяк. Особенно с уходом Кузяева. Все знали, что нам нужен игрок такого типа. И если друг другу наши друзья могут продавать игроков за три копейки, то для «Зенита» существует северная надбавка – раз в пять от реальной стоимости. Поэтому и было принято решение взять молодого талантливого игрока, повысить его уровень и закрыть эту позицию», – сказал Шипулин.
- Полузащитник Александр Коваленко перешел в «Зенит» в июне из «Крыльев Советов».
- В нынешнем сезоне 20-летний хавбек сыграл за петербуржцев в 12 матчах во всех турнирах, а также в 2 встречах за сборную России.