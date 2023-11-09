«Реал» продлил еще одного игрока с отступными в 1 миллиард

Мадридский «Реал» подписал новый контракт с полузащитником Федерико Вальверде. Соглашение с футболистом сборной Уругвая рассчитано до 30 июня 2029 года.

Как сообщает The Athletic, сумма отступных за Вальверде также составит 1 миллиард евро.