«Реал» продлил еще одного игрока с отступными в 1 миллиард

Вратарь есть, фланги есть - Вини, Родриго и Диас, центр поля есть - Джуд, Камавинга и Валя, центр обороны более менее есть, но нет нападающего и крайних защитников
Мадридский «Реал» подписал новый контракт с полузащитником Федерико Вальверде. Соглашение с футболистом сборной Уругвая рассчитано до 30 июня 2029 года.
Как сообщает The Athletic, сумма отступных за Вальверде также составит 1 миллиард евро.
- Игрок выступает за «Реал» с 2016 года.
- Ранее «Реал» продлил контракты с полузащитником Эдуардо Камавинга, нападающими Винисиусом Жуниором и Родриго.
- Сумма отступных для них также составила 1 миллиард евро.