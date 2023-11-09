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    «Реал» продлил еще одного игрока с отступными в 1 миллиард

    Мадридский «Реал» подписал новый контракт с полузащитником Федерико Вальверде. Соглашение с футболистом сборной Уругвая рассчитано до 30 июня 2029 года.

    Как сообщает The Athletic, сумма отступных за Вальверде также составит 1 миллиард евро.

    • Игрок выступает за «Реал» с 2016 года.
    • Ранее «Реал» продлил контракты с полузащитником Эдуардо Камавинга, нападающими Винисиусом Жуниором и Родриго.
    • Сумма отступных для них также составила 1 миллиард евро.

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    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    09.11.2023 18:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 17 часов назад

      Вратарь есть, фланги есть - Вини, Родриго и Диас, центр поля есть - Джуд, Камавинга и Валя, центр обороны более менее есть, но нет нападающего и крайних защитников

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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA 17 часов назад

      Походу бабки на рассходы Мбаппе решили слить и продлить то что имеется . Ну или страховка чтобы тот же ПСЖ в ответ не взял их игроков

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