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    Канчельскис объяснил, почему не работает в «МЮ»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о желании поработать в «МЮ».

    «Конечно, я бы хотел поработать в «Манчестер Юнайтед». Но понимаем, что ситуация такая, что не могу сейчас. Будет время, будем работать», – сказал бывший футболист манкунианцев.

    • Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 годы.
    • В июле 2023 года он стал гендиректором казахстанского «Тобола».

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    09.11.2023 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +890

      lejnin 13 часов назад

      Но почему то Канчельскис в МЮ не работал даже когда ситуация была не такая... Так может быть дело то не в ситуации, а в том, что не все хорошие футболисты стают хорошими тренерами/функционерами? Может быть просто у кого-то голова сейчас только для того, чтобы в неё есть, несмотря на то, что некоторое время назад этот кто-то неплохо играл в ногомяч?

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