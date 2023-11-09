Канчельскис объяснил, почему не работает в «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о желании поработать в «МЮ».

«Конечно, я бы хотел поработать в «Манчестер Юнайтед». Но понимаем, что ситуация такая, что не могу сейчас. Будет время, будем работать», – сказал бывший футболист манкунианцев.