Канчельскис объяснил, почему не работает в «МЮ»

Но почему то Канчельскис в МЮ не работал даже когда ситуация была не такая... Так может быть дело то не в ситуации, а в том, что не все хорошие футболисты стают хорошими тренерами/функционерами? Может быть просто у кого-то голова сейчас только для того, чтобы в неё есть, несмотря на то, что некоторое время назад этот кто-то неплохо играл в ногомяч?
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о желании поработать в «МЮ».
«Конечно, я бы хотел поработать в «Манчестер Юнайтед». Но понимаем, что ситуация такая, что не могу сейчас. Будет время, будем работать», – сказал бывший футболист манкунианцев.
- Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 годы.
- В июле 2023 года он стал гендиректором казахстанского «Тобола».