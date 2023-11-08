19-летний динамовец Бессмертный ответил, доживет ли до чемпионства клуба

К сожалению, не все зависит от игроков, пусть даже и хороших. И будь ты семи пядей во лбу и даже Бессмертный, надо всего лишь оказаться в нужное время в нужном месте (клубе).
Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный верит в чемпионство.
«Конечно, доживу до чемпионства «Динамо». Осталось немного ждать. Я считаю себя динамовцем. Я с 14 лет в команде. Все стало родным», – сказал 19-летний игрок.
- В сезоне РПЛ у Бессмертного 4 матча, гол.
- Он уроженец Ростова-на-Дону.
- «Динамо» без чемпионства с 1976 года.