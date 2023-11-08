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    • 19-летний динамовец Бессмертный ответил, доживет ли до чемпионства клуба

    19-летний динамовец Бессмертный ответил, доживет ли до чемпионства клуба

    Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный верит в чемпионство.

    «Конечно, доживу до чемпионства «Динамо». Осталось немного ждать. Я считаю себя динамовцем. Я с 14 лет в команде. Все стало родным», – сказал 19-летний игрок.

    • В сезоне РПЛ у Бессмертного 4 матча, гол.
    • Он уроженец Ростова-на-Дону.
    • «Динамо» без чемпионства с 1976 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2023 20:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5983

      neim 8 ноября, 22:24

      К сожалению, не все зависит от игроков, пусть даже и хороших. И будь ты семи пядей во лбу и даже Бессмертный, надо всего лишь оказаться в нужное время в нужном месте (клубе).

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      Рейтинг: +2797

      serglider 8 ноября, 22:09

      Динамо днище))) Политика клуба идет путем поддержание штанов, путем доведение игроков до определенного уровня и последующей их продажей в другие клубы. По сему их чемпионство должно произойти в моменте, когда группа футболеров достигли определенного конкурентного уровня, но их не успели еще распродать))) Если учесть, что на результативность клуба влияет продажа даже одного ключевого игрока, то вероятность выигрыша Динамо РПЛ практически нулевая.

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      Рейтинг: +29

      газмяс пол-зав 8 ноября, 21:53

      Ему то проще, он бессмертный

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 8 ноября, 20:46

      Раз Бессмертный, то доживет.Всего то 186 лет осталось.

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