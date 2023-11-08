19-летний динамовец Бессмертный ответил, доживет ли до чемпионства клуба

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный верит в чемпионство.

«Конечно, доживу до чемпионства «Динамо». Осталось немного ждать. Я считаю себя динамовцем. Я с 14 лет в команде. Все стало родным», – сказал 19-летний игрок.