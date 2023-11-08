Мажич провел встречу с еще одним клубом РПЛ

Что в такой же новости про Спартак многие стали хаять Спартак, а здесь, мало того, что комментов намного меньше, так еще опять же все про Спартак. Вот что значит популярность.
Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич и судейский корпус 8 ноября провели встречу с игроками и тренерами «Динамо».
Это был семинар по правилам игры. Такие мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования.
- Мажич провел аналогичный семинар 27 октября с «Крыльями Советов» и 30 октября с «Краснодаром».
- Ранее встречу с руководителями российского корпуса также провел «Спартак».
- Мажич работает в РФС с июня 2023 года.