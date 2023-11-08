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    Мажич провел встречу с еще одним клубом РПЛ

    Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич и судейский корпус 8 ноября провели встречу с игроками и тренерами «Динамо».

    Это был семинар по правилам игры. Такие мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования.

    • Мажич провел аналогичный семинар 27 октября с «Крыльями Советов» и 30 октября с «Краснодаром».
    • Ранее встречу с руководителями российского корпуса также провел «Спартак».
    • Мажич работает в РФС с июня 2023 года.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    08.11.2023 16:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +512

      Боцман52 8 ноября, 20:18

      Что в такой же новости про Спартак многие стали хаять Спартак, а здесь, мало того, что комментов намного меньше, так еще опять же все про Спартак. Вот что значит популярность.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 8 ноября, 17:25

      Посмотрим как судья будет судить встречу 12 ноября Спартак -Ростов...после таких ********! Как же этот спартачечек задрал этими встречами и попрошайничеством,каждый год клянчат, ноют, дайте, дайте...игры нет,бегает табун безголовый а толк только от судьи ждут

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +316

      Боров мясной > TIMOTHY 8 ноября, 17:36

      Табун у лошадей, у хрюшек стадо!

      2
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      ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL > Боров мясной 8 ноября, 17:39

      Одичалые хрюндели!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +512

      Боцман52 > TIMOTHY 8 ноября, 20:17

      Статья о встрече руководителей российского судейского корпуса с игроками и тренерами Динамо, а ты опять про Спартак. Похоже тебе Спартак покоя не дает.

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Боцман52 8 ноября, 22:08

      Секта чуть пораньше встречалась с судейским корпусом,сути не меняет это

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