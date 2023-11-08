Производитель дверей обратился в суд из-за прав на логотип «Зенита»

Компания «Феррони Инжиниринг» 30 октября отправила иск в Суд по интеллектуальным правам, в котором прости частично прекратить правовую охрану принадлежащих «Зениту» шести товарных знаков, включая современный логотип. Из-за ряда процессуальных нарушений суд пока оставил иск без движения. Истец должен устранить их до 5 декабря.

Два товарных знака, из фигурирующих в иске, «Зенит» зарегистрировал еще в 2000 году, а современный логотип в 2014-м.

Тольяттинскую компанию интересуют товары двух классов, в отношении которых товарные знаки, по ее мнению, ответчиком не используются.

В один из этих классов входят, в частности, металлические двери, в другой – программное обеспечение, предназначенное для просмотра и отображения статистических данных и общей информации о футболе и различные носители информации.