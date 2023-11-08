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    • Производитель дверей обратился в суд из-за прав на логотип «Зенита»

    Производитель дверей обратился в суд из-за прав на логотип «Зенита»

    Компания «Феррони Инжиниринг» 30 октября отправила иск в Суд по интеллектуальным правам, в котором прости частично прекратить правовую охрану принадлежащих «Зениту» шести товарных знаков, включая современный логотип. Из-за ряда процессуальных нарушений суд пока оставил иск без движения. Истец должен устранить их до 5 декабря.

    Два товарных знака, из фигурирующих в иске, «Зенит» зарегистрировал еще в 2000 году, а современный логотип в 2014-м.

    Тольяттинскую компанию интересуют товары двух классов, в отношении которых товарные знаки, по ее мнению, ответчиком не используются.

    В один из этих классов входят, в частности, металлические двери, в другой – программное обеспечение, предназначенное для просмотра и отображения статистических данных и общей информации о футболе и различные носители информации.

    • Кроме модификации стрелки, бывшей эмблемой клуба, иск касается двух словесных товарных знаков, выполненных стандартным шрифтом, – «Зенит» и «Зенит-чемпион».
    • Группа компаний «Феррони Инжиниринг» на официальном сайте называет себя лидером в Европе по производству и продаже входных металлических дверей.

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    Источник: «РИА Новости»

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    08.11.2023 16:16
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2470

      Fialet 8 ноября, 19:30

      " В котором прости частично прекратить" - это как?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 8 ноября, 17:11

      Заказной дело , "руки" которого растут из лукойловского офиса .

      1
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      Рейтинг: +6710

      fakeid 8 ноября, 17:09

      нынешний логотип зенита разработала московская студия, так что все претензии в столицу. можете им установить новую дверь в офис, кстати.

      2
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 8 ноября, 17:07

      По адресу г. Тольятти, Поволжское шоссе, д. 3, оф. 4 замечено внезапное отключение поставки газа.

      2
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      Рейтинг: +4785

      ziborock 8 ноября, 16:50

      Тяжело нынче с туалетными дверьми!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1797

      Айболид > ziborock 8 ноября, 17:10

      А тебе то что , ты никогда и не закрывался .

      4
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