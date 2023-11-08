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    Пресс-служба Фонбет Кубка России высмеяла Соболева

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев накануне устроил стрим со своей игрой в CS:GO. Там он показал свою «домашнюю заготовку».

    На вырезку из стрима Соболева отреагировала пресс-служба Фонбет Кубка России. Она вспомнила недавний незасчитанный гол Александра с пенальти из-за двойного касания.

    • Соболев в октябре объявил бойкот СМИ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2023 09:49
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5344

      Каратель 21 час назад

      Пресс служба кубка смотрит стримы соболя????вместо того чтобы заниматься своими обязанностями они просто получают зарплату и смотрят стримы компьютерных игр...браво! А потом все дружно удивляемся почему у нас футбол в жопе

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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 9 ноября, 10:41

      Тут спорить нет смысла. В Футболе есть три золотых правила.
      1.Спартак прав.
      2. Спартак всегда прав.
      3.Если Спартак не прав, смотрите пункт 2.

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      Рейтинг: +12138

      ivany4 8 ноября, 14:19

      Лишние подтверждение тому, что все берутся судить по ситуации, не зная правил этой ситуации.))) Включая судей в поле и на варе!!!
      Открываем правила по футболу 2023-2024(ФИФА), правило 14, Пенальти, и читаем:
      - Игрок, выполняющий пенальти, должен направить мяч вперед ударом ногой; выполнять удар пяткой разрешается при условии, что мяч движется вперед; - Мяч в игре, когда по нему нанесен удар ногой, и он очевидно движется.(!!!)(движение мяча, - мяч совершает хотя бы пол оборота вокруг своей оси.); - Выполнивший удар игрок не должен играть в мяч снова до тех пор, пока мяча не коснется другой игрок.
      А теперь покажите мне где движение мяча после касания и до удара?! Где здесь второе касание?!

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      Рейтинг: +9435

      vladik12 > ivany4 8 ноября, 14:48

      Было очевидное движение мяча, все норм. Двойное касание.

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      Рейтинг: +12138

      ivany4 > vladik12 8 ноября, 14:52

      Тебе хоть ссы в глаза, все божья роса!
      Какой ногой был нанесен первый удар?!

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      Рейтинг: +512

      Боцман52 > vladik12 8 ноября, 19:06

      Тебе же написали как определяется движение мяча: "движение мяча, - мяч совершает хотя бы пол оборота вокруг своей оси.)"

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      Рейтинг: +9435

      vladik12 > Боцман52 8 ноября, 19:37

      Пусть так.

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      Рейтинг: +9435

      vladik12 > ivany4 8 ноября, 19:38

      Первое касание - левой.

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      Рейтинг: +12138

      ivany4 > vladik12 8 ноября, 20:05

      И где после этого движение мяча?! И в какую сторону должен был двинуться, ну или качнуться, мяч, если по нему "касаются "щечкой"" с левой стороны?!
      Такая же ситуация с Промесом была оценена с позиции правил на 100%. Антоха подскользнувшись толкнул вперед мяч, и в падении пробил в ворота.
      ЗЫ Неоднократно вопрошал, где повтор из-за ворот?? Там все должно быть видно.

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      Рейтинг: +9435

      vladik12 > ivany4 8 ноября, 20:17

      Если правда в правилах написано, что мяч должен сделать минимум пол-оборота вокруг своей оси, то Вы, походу, правы.

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      Рейтинг: +12138

      ivany4 > vladik12 8 ноября, 22:39

      На сайте РФС есть переведенная редакция правил ФИФА на 2023 - 2024 год, с дополнениями и поправками, в формате pdf. Оттуда скачал и прочитал. Про обороты мяча, три раза принимались решения, при вводе в центральном круге, при пробитии штрафного и пенальти, при игре в ветреную погоду. Разногласия были в полном обороте мяча, в пол оборота и мяч без движения. В 2020 году оставили понятия мяч в движении, начало движения - мяч сошел с точки, сделал хотя бы пол оборота, и мяч в состоянии покоя. При штрафном ударе по движущемуся мячу, удар перебивается. Сейчас вроде бы новых трактовок нет. Можешь скачать и прочитать сам.

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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная 8 ноября, 14:04

      Любое дерьмо напишут про Спартак. Еще осталось поставить камеру на унитаз Соболеву. Потом обсудить, ходил ли Соболев на завтрак.

      1
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      Рейтинг: +13

      Александр-Макаров-yandex > шахта Заполярная 8 ноября, 14:10

      А что о дерьме еще писать? Руководит рыжий клоун - попрыгун, жердь дебилоидная считает себя королем, котя пупок вссего - то, и на закуску губастенький уголовник

      3
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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная > Александр-Макаров-yandex 8 ноября, 16:02

      Дерьмо ты в зеркале увидишь. Вонючка голубая.

      1
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      Рейтинг: +36

      СпартакВВ 8 ноября, 14:04

      Полнейшая мерзость, вместо признания мутного решения, свалить всю свою гадость на Соболева! Надо в дальнейшем внимательно смотреть за ногами бьющих пенальти, странно что дважды от этого пострадал Спартак, можно подумать, что все остальные бьют исключительно одним касанием! Блеф!

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      Рейтинг: +943

      Solist345345 8 ноября, 11:05

      Второе касание было без акцентированного продавливания, значит не считается :))

      4
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