Пресс-служба Фонбет Кубка России высмеяла Соболева

Нападающий «Спартака» Александр Соболев накануне устроил стрим со своей игрой в CS:GO. Там он показал свою «домашнюю заготовку».

На вырезку из стрима Соболева отреагировала пресс-служба Фонбет Кубка России. Она вспомнила недавний незасчитанный гол Александра с пенальти из-за двойного касания.

Соболев в октябре объявил бойкот СМИ.

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