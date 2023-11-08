Пресс-служба Фонбет Кубка России высмеяла Соболева

Пресс служба кубка смотрит стримы соболя????вместо того чтобы заниматься своими обязанностями они просто получают зарплату и смотрят стримы компьютерных игр...браво! А потом все дружно удивляемся почему у нас футбол в жопе
Нападающий «Спартака» Александр Соболев накануне устроил стрим со своей игрой в CS:GO. Там он показал свою «домашнюю заготовку».
На вырезку из стрима Соболева отреагировала пресс-служба Фонбет Кубка России. Она вспомнила недавний незасчитанный гол Александра с пенальти из-за двойного касания.
- Соболев в октябре объявил бойкот СМИ.
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