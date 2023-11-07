В «Сосьедаде» рассказали об адаптации Захаряна

Пресс-атташе испанского «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате подвел итоги адаптации в команде российского полузащитника Арсена Захаряна.
«Арсен уже адаптировался. Он хорошо работает в команде и все понимает. Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», – сказал Мундуате.
- 20-летний Захарян перешел в команду из Сан-Себастьяна в августе, подписав контракт на шесть сезонов.
- 8 ноября «Реал Сосьедад» сыграет дома против португальской «Бенфики» в групповом турнире Лиги чемпионов.
Источник: Sport24