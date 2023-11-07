В «Сосьедаде» рассказали об адаптации Захаряна

Пресс-атташе испанского «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате подвел итоги адаптации в команде российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен уже адаптировался. Он хорошо работает в команде и все понимает. Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», – сказал Мундуате.