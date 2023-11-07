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    В «Сосьедаде» рассказали об адаптации Захаряна

    Пресс-атташе испанского «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате подвел итоги адаптации в команде российского полузащитника Арсена Захаряна.

    «Арсен уже адаптировался. Он хорошо работает в команде и все понимает. Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», – сказал Мундуате.

    • 20-летний Захарян перешел в команду из Сан-Себастьяна в августе, подписав контракт на шесть сезонов.
    • 8 ноября «Реал Сосьедад» сыграет дома против португальской «Бенфики» в групповом турнире Лиги чемпионов.

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    Источник: Sport24

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    07.11.2023 16:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1606

      k611 7 ноября, 20:47

      Ждём от него результативных действий на поле. Пока конечно его игра за новый клуб не впечатляет.

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      Рейтинг: +12633

      BRO_football 7 ноября, 18:16

      Обосрался Захарян. Возвращайте обратно в Россию!

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