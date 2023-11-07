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    • «Реал» продлил еще одного игрока с суммой отступных в 1 миллиард евро

    «Реал» продлил еще одного игрока с суммой отступных в 1 миллиард евро

    Полузащитник Эдуардо Камавинга продлил соглашение с «Реалом». Новый контракт между испанским клубом и 20-летним французом рассчитан до 2029 года.

    По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма отступных за игрока составляет 1 миллиард евро.

    • Камавинга выступает за «Реал» с лета 2021 года.
    • Он успел провести за команду 114 матчей, в которых забил 2 гола.
    • Ранее «Реал» продлил контракты с нападающими Винисиусом Жуниором и Родриго.
    • Сумма отступных для них также составила 1 миллиард евро.

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    «Реал» продлил еще одного игрока с отступными в 1 миллиард 2
    Источник: твиттер «Реала»

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    07.11.2023 16:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +749

      111ax 7 ноября, 16:36

      для 20 лет он очень уверенно играет для своей позиции. Селекция у Реала сейчас вероятно лучшая в мире

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