«Реал» продлил еще одного игрока с суммой отступных в 1 миллиард евро

Полузащитник Эдуардо Камавинга продлил соглашение с «Реалом». Новый контракт между испанским клубом и 20-летним французом рассчитан до 2029 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма отступных за игрока составляет 1 миллиард евро.