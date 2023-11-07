«Реал» продлил еще одного игрока с суммой отступных в 1 миллиард евро

Полузащитник Эдуардо Камавинга продлил соглашение с «Реалом». Новый контракт между испанским клубом и 20-летним французом рассчитан до 2029 года.
По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма отступных за игрока составляет 1 миллиард евро.
- Камавинга выступает за «Реал» с лета 2021 года.
- Он успел провести за команду 114 матчей, в которых забил 2 гола.
- Ранее «Реал» продлил контракты с нападающими Винисиусом Жуниором и Родриго.
- Сумма отступных для них также составила 1 миллиард евро.
Источник: твиттер «Реала»