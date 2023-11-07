В «Зените» анонсировали продление контракта с защитником

Бесполезный тупой бегунок, второй Смольников
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прояснил будущее Данила Кругового.
Контракт левого защитника с петербургским клубом истекает 30 июня 2024 года.
«Естественно мы с нашими игроками, которые приводили команду к чемпионству, будем продлевать контракты в нужное время.
С Мостовым уже продлили, теперь будем продлевать контракт с Круговым», – сказал Медведев.
- 25-летний Круговой – воспитанник «Зенита».
- В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 13 матчах.