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    В «Зените» анонсировали продление контракта с защитником

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прояснил будущее Данила Кругового.

    Контракт левого защитника с петербургским клубом истекает 30 июня 2024 года.

    «Естественно мы с нашими игроками, которые приводили команду к чемпионству, будем продлевать контракты в нужное время.

    С Мостовым уже продлили, теперь будем продлевать контракт с Круговым», – сказал Медведев.

    • 25-летний Круговой – воспитанник «Зенита».
    • В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2023 13:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      wlad wm--google 9 ноября, 10:34

      Бесполезный тупой бегунок, второй Смольников

      0
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      Рейтинг: +7111

      Давид59 7 ноября, 14:09

      С нашими игроками, которые приводили клуб к чемпионству? А наши это кто? Если наши это россияне, то можно вспомнить Оздоева, Лунёва, Смольникова, Заболотного, Дзюбу. "Естественно", так как они приводили клуб к чемпионству их контракты до сих пор должны были продлеваться.

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