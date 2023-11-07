Орлов высказался о шансах ЦСКА на чемпионство

Комментатор Геннадий Орлов считает, что ЦСКА нуждается в усилении состава для участия в чемпионской гонке.
«У ЦСКА как раз ровная команда. И у них есть Чалов – бомбардир. Очень полезно играет Заболотный.
Хотя армейцам, чтобы стать чемпионами, конечно, тоже надо добавить каких-то игроков.
Это понятно, если просто взглянуть на их скамейку, на тех, кто выходит на замену», – заявил Орлов.
- ЦСКА с 24 очками в 14 турах занимает 3-е место в РПЛ.
- Выше идут только «Краснодар» (31) и «Зенит» (29).
Источник: «РБ Спорт»