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    Орлов высказался о шансах ЦСКА на чемпионство

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что ЦСКА нуждается в усилении состава для участия в чемпионской гонке.

    «У ЦСКА как раз ровная команда. И у них есть Чалов – бомбардир. Очень полезно играет Заболотный.

    Хотя армейцам, чтобы стать чемпионами, конечно, тоже надо добавить каких-то игроков.

    Это понятно, если просто взглянуть на их скамейку, на тех, кто выходит на замену», – заявил Орлов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2023 08:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -75

      Скай 7 ноября, 12:50

      гендос давай лучше вью про своих, вшивых, ну бЗдянит которые, жирующий на халяве, пока.

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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 7 ноября, 11:18

      ЦСКА, уже лет 5, как посыпался, даже конкуренцию нам создать не может.
      Они только за 2 строчку могут сражаться с остальными.

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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > Питерский князь 7 ноября, 11:36

      У ЦСКА, в отличие от Зенита, нет возможности запустить лапу в карман РОССИЙСКОГО БЮДЖЕТА и взять оттуда БАБЛА сколько хочется на покупку новых игроков. И ни у какого другого клуба в России возможности тратить деньги из ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА нет.
      Потому именно ВТОРОЕ место в РПЛ - это и есть РЕАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОН России, а не КУПЛЕННЫЙ...(((

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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Cleaner 7 ноября, 11:39

      О как!?
      :)))
      Прикинь, а нам в Питере по кайфу.
      Мне даже нравилось, что у АНЖИ, тоже почвились деньги, наш чемпионат только от этого круче был.
      Ищите спонсора, а не найте.
      Я буду раз, если ЦСКА подниматся на бабло.

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      Рейтинг: +10

      Опрессовщик > Питерский князь 7 ноября, 15:03

      Имея практически безграничные финансовые возможности это естественно.

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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Опрессовщик 7 ноября, 15:11

      Я говорю про рост качества РПЛ.

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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > Питерский князь 7 ноября, 16:44

      Я вроде в нытье замечен не был. Как только у нас московский князь править будет, так спонсора Зенит искать сразу начнет. Такие в нашем царстве правила...)

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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 7 ноября, 10:45

      У ЦСКА денег нет и по бюджету даже Локо проигрывают, а Семак и с 50ю баранами 11 найти не может

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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 7 ноября, 10:38

      Глошатый ПРОМКВАСА-начал отрабатывать деньги, сейчас так же как и он Буланов начнет советы давать и предсказывать кто разорвет Спартак, а потом и Мича Шляпа, ну если из ЛТП из 6 палаты отпустят

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 7 ноября, 10:19

      Гена знает толк

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