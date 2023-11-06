Мостовой назвал игрока «Краснодара», от которого зависит результат матча с «Зенитом»

Шансов на победу у Зенита в два раза больше, у Краснодара даже на ничейку шансов мало, не говоря уже про победу. Как бы я не болел за Краснодар, но реально глядя на обе команды, трудно выдавить из себя фразу:"Команды равны по силам". Один Кордоба сам ничего делать не может. Его надо снабжать мячами, а такого игрока , как был М. Перейра сейчас нет. Нет в команде созидателя, Сперцян на эту роль недотягивает. Кривцов может поддержать атаку, Черников может прервать атаку, Алонсо и Оласса могут длинным пасом обострить игру. Если в основе выйдет Петров, то у Зенита поймать быков на Контре будет намного больше. Но реально у быков шансов очень мало. Зенит выйдет на поле с желанием порвать периферийного выскочку, рассчитывать на шапкозакидательство
Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о противостоянии «Зенита» и «Краснодара» в 15-м туре РПЛ.
«Этот матч не будет определяющим в борьбе за чемпионство. Будет хорошая проверка для обеих команд.
«Краснодару» будет трудно обыграть «Зенит». Для меня «Зенит» больше фаворит.
Очень много зависит от Кордобы. Если защитники «Зенита» закроют Кордобу, то «Краснодару» будет очень тяжело», – заявил Мостовой.
- «Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября в 19:30 мск.
- В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.
- В текущем чемпионате в активе Джона Кордобы 7 голов и 2 ассиста в 14 матчах.
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