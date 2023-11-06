Мостовой назвал игрока «Краснодара», от которого зависит результат матча с «Зенитом»

Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о противостоянии «Зенита» и «Краснодара» в 15-м туре РПЛ.

«Этот матч не будет определяющим в борьбе за чемпионство. Будет хорошая проверка для обеих команд.

«Краснодару» будет трудно обыграть «Зенит». Для меня «Зенит» больше фаворит.

Очень много зависит от Кордобы. Если защитники «Зенита» закроют Кордобу, то «Краснодару» будет очень тяжело», – заявил Мостовой.

«Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября в 19:30 мск.

В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.

В текущем чемпионате в активе Джона Кордобы 7 голов и 2 ассиста в 14 матчах.

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