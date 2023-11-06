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    • Мостовой назвал игрока «Краснодара», от которого зависит результат матча с «Зенитом»

    Мостовой назвал игрока «Краснодара», от которого зависит результат матча с «Зенитом»

    Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о противостоянии «Зенита» и «Краснодара» в 15-м туре РПЛ.

    «Этот матч не будет определяющим в борьбе за чемпионство. Будет хорошая проверка для обеих команд.

    «Краснодару» будет трудно обыграть «Зенит». Для меня «Зенит» больше фаворит.

    Очень много зависит от Кордобы. Если защитники «Зенита» закроют Кордобу, то «Краснодару» будет очень тяжело», – заявил Мостовой.

    • «Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября в 19:30 мск.
    • В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.
    • В текущем чемпионате в активе Джона Кордобы 7 голов и 2 ассиста в 14 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.11.2023 16:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 6 ноября, 20:41

      Шансов на победу у Зенита в два раза больше, у Краснодара даже на ничейку шансов мало, не говоря уже про победу. Как бы я не болел за Краснодар, но реально глядя на обе команды, трудно выдавить из себя фразу:"Команды равны по силам". Один Кордоба сам ничего делать не может. Его надо снабжать мячами, а такого игрока , как был М. Перейра сейчас нет. Нет в команде созидателя, Сперцян на эту роль недотягивает. Кривцов может поддержать атаку, Черников может прервать атаку, Алонсо и Оласса могут длинным пасом обострить игру. Если в основе выйдет Петров, то у Зенита поймать быков на Контре будет намного больше. Но реально у быков шансов очень мало. Зенит выйдет на поле с желанием порвать периферийного выскочку, рассчитывать на шапкозакидательство

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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 > Январь 59 6 ноября, 20:57

      Рассчитывать на шапкозакидательство нет никакого шанса. Единственно кто может вмешаться в исход матча- спонсор ЧР-Винлайн. Если ставок на победу Зенита будет слишком много, то для Винлайна( а их поддержат все букмекерские конторы) будет выгоднее что бы игра закончилась ничейкой, а возможно и победой Краснодара.

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      Рейтинг: +16

      Исмо > Январь 59 7 ноября, 10:43

      Шансов мало, но будем верит что,хотя бы ничейку зацепят, а то и выигрывают))

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      Рейтинг: +48

      Belyiccat 6 ноября, 18:38

      Закрыть Кордобу можно только одним способом: висеть у него на плечах.

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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch 6 ноября, 18:13

      Кордоба классный игрок, с мячом на "ты"!!!!

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