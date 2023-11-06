Мостовой рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Локомотивом»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче красно-белых в 14-м туре РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Спартак» мне понравился. Учитывая, что играли в меньшинстве, то думаю, те кто не знали об удалении и не поняли бы, что у «Спартака» на одного футболиста меньше. «Спартак» – молодцы, что отстояли ничью, Промес мог принести победу после выхода один на один. Правда, у «Локо» тоже Рыбчинский не забил с пяти метров. По удалению вопросов нет. Когда это произошло, я сразу сказал, что надо удалять.

Что можно сказать про «Локомотив», который большинство не реализовал? Здесь заслуга «Спартака», потому что, к моему удивлению, они не стеснялись бежать вперед. Конечно, когда Промес на поле – это сразу другой уровень. Тот же Зиньковский молодец, гол забил. Сегодня могу только похвалить, проявили характер, который потеряли где-то по дороге в Воронеж, – сказал Мостовой.

Первый гол в матче забил форвард красно-белых Антон Зиньковский на 53-й минуте. Железнодорожники сравняли счет на 64-й усилиями Артема Дзюбы.

На 38-й минуте был удален с поля защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

После этой игры «Спартак» находится на пятом месте в РПЛ, а «Локомотив» – на шестом. У обеих команд по 21 очку.

Новый тур в Лиге чемпионов: используйте бонус до 17000₽ и не рискуйте своими!