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    • Мостовой рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Локомотивом»

    Мостовой рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Локомотивом»

    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче красно-белых в 14-м туре РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

    «Спартак» мне понравился. Учитывая, что играли в меньшинстве, то думаю, те кто не знали об удалении и не поняли бы, что у «Спартака» на одного футболиста меньше. «Спартак» – молодцы, что отстояли ничью, Промес мог принести победу после выхода один на один. Правда, у «Локо» тоже Рыбчинский не забил с пяти метров. По удалению вопросов нет. Когда это произошло, я сразу сказал, что надо удалять.

    Что можно сказать про «Локомотив», который большинство не реализовал? Здесь заслуга «Спартака», потому что, к моему удивлению, они не стеснялись бежать вперед. Конечно, когда Промес на поле – это сразу другой уровень. Тот же Зиньковский молодец, гол забил. Сегодня могу только похвалить, проявили характер, который потеряли где-то по дороге в Воронеж, – сказал Мостовой.

    • Первый гол в матче забил форвард красно-белых Антон Зиньковский на 53-й минуте. Железнодорожники сравняли счет на 64-й усилиями Артема Дзюбы.
    • На 38-й минуте был удален с поля защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.
    • После этой игры «Спартак» находится на пятом месте в РПЛ, а «Локомотив» – на шестом. У обеих команд по 21 очку.

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    Источник: Metaratings.ru

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    06.11.2023 11:13
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +13

      Константин-Шапкин-google 6 ноября, 21:42

      Игра Спартака была хороша

      0
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      Рейтинг: +15030

      playsh 6 ноября, 17:29

      Спартак сыграл,как смог на сей момент,молодцы,критиковать не за что.
      Главное,костяк и сила воли остались,остальное приложится.Жалко,конечно,очков,с учётом уже потерянных,были бы много выше.

      3
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 6 ноября, 16:00

      никак Мостовой протрезвел а то один негатив только

      2
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > alefreddy 6 ноября, 16:09

      С Червиченко не встретился - вот оба сегодня и трезвые )))

      3
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 13:43

      Это не сви ньи хорошо сыграли, а гудки были никакущими. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: -75

      Скай > ПалкоВводецъ (returned) 7 ноября, 07:57

      это папа у тебя никакущий, только и смог придурка сделать. гы-гы

      0
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 6 ноября, 13:42

      Хорошо что не рассыпались и продолжали активную игру. Удаление конечно повлияло на игру Спартака но игроки показали бойцовский характер.
      Редко можно услышать от Мостового положительный отзыв о Спартаке.

      6
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      Рейтинг: -75

      Скай 6 ноября, 13:16

      Да, можно отдать должное Спартаку. Молодцы.

      5
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 12:31

      Мостовой подлизнул ушастым) будь на месте Локо, допустим Динамо,они бы ваших прихватили бы тактически и разбили бы в пух) вперёд они бежали)) три удара в створ..куда бегали то тогда))

      2
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      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM 6 ноября, 12:20

      игра по сути разделилась на два этапа. До и после удаления. До на поле была одна команд, а после подключилась другая.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +912

      timon2401 6 ноября, 11:47

      играя в меньшинстве да, парни проявили характер, но по большому счёту вторая игра с удалением и очередная игра на выезде без победы((

      2
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      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania > timon2401 6 ноября, 11:59

      на состав Спартака посмотри внимательнее - это же сборка бывших игроков Арсенала из Тулы и КС2.0, попасть по воротам для них - проблема, Зина хоть и забил, но это его первый гол в этом сезоне за Спартак в 19 играх, Промес не забивает при выходах один в один, хз, что они там тренируют в Тушино...

      2
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > ScarlettOgusania 6 ноября, 12:08

      Тульский Арсенал всегда готов помочь Великому клубу, но толь Спартаку, вот Бакашка был у нас заиграл, а потом решил, что питерская помойка лучше, ну и что......., это говорит о там, что спартаковцам переходить в помойную косанду не стоит

      2
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      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania > Suvorov71 6 ноября, 12:14

      да знаю, что ты болеешь за Арсенал и поддерживаешь Спартак) пора вам в РПЛ, а в ФНЛ отправить фарм бом.жей из Сочи) но я писал о качественном составе, которого в Спартаке совсем мало((

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > ScarlettOgusania 6 ноября, 12:28

      Фарм титульный у Зенита это Спартак! Когда вы у неоднократного чемпиона выигрывали? Почему не выигрываете? Потому что фарм

      2
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      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > Suvorov71 6 ноября, 14:57

      Какой Арсенал , хабаровский СКА , чё гнать -то ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > TIMOTHY 6 ноября, 15:30

      Гундер, ты о чем, возможно на тебя так действует питерская помойка ну я о вонизме

      0
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      ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > Цугундeр 6 ноября, 15:33

      ГУНДЕР ты о чем, возможно на тебя так действует питерская помойка ну я о вонизме

      0
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр > Suvorov71 6 ноября, 15:50

      Ты локтём что ли по клаве жмакаешь? С одного раза не попадаешь.Инсультик , видимо.
      Спасибо , я прочитал двукратно.

      4
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy > ScarlettOgusania 6 ноября, 16:01

      нет мастерства в завершении а защита проходной двор здесь как повезет

      3
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > Цугундeр 6 ноября, 16:38

      Да, есть такое дело, с кем поведе........

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      Рейтинг: +639

      Цугундeр > Suvorov71 6 ноября, 16:58

      Ой.., матушки.Упал ,не дописал? Звони другу Дубине, может под язык что-нибудь сунет , спасёт. За щеку у вас не принято , вы же бруталы.
      (ну , дрянь написал-вынудил))

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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > Цугундeр 6 ноября, 17:41

      Дрянь это ты о помоке, не переживай, тут из твоих такие чудаки на букву М, что ты просто ангел

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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 6 ноября, 11:46

      То есть, радость вызывает малейшее проявление характера. Дожились.

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