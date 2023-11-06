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  • Мостовой рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Локомотивом»

Мостовой рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Локомотивом»

6 ноября 2023, 11:13
15

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче красно-белых в 14-м туре РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Спартак» мне понравился. Учитывая, что играли в меньшинстве, то думаю, те кто не знали об удалении и не поняли бы, что у «Спартака» на одного футболиста меньше. «Спартак» – молодцы, что отстояли ничью, Промес мог принести победу после выхода один на один. Правда, у «Локо» тоже Рыбчинский не забил с пяти метров. По удалению вопросов нет. Когда это произошло, я сразу сказал, что надо удалять.

Что можно сказать про «Локомотив», который большинство не реализовал? Здесь заслуга «Спартака», потому что, к моему удивлению, они не стеснялись бежать вперед. Конечно, когда Промес на поле – это сразу другой уровень. Тот же Зиньковский молодец, гол забил. Сегодня могу только похвалить, проявили характер, который потеряли где-то по дороге в Воронеж, – сказал Мостовой.

  • Первый гол в матче забил форвард красно-белых Антон Зиньковский на 53-й минуте. Железнодорожники сравняли счет на 64-й усилиями Артема Дзюбы.
  • На 38-й минуте был удален с поля защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.
  • После этой игры «Спартак» находится на пятом месте в РПЛ, а «Локомотив» – на шестом. У обеих команд по 21 очку.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Мостовой Александр
Комментарии (15)
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ScarlettOgusania
1699258886
характер проявил Спартак, играя в меньшинстве, но меня удивила игра Мозеса в защите на фланге Денисова и Хлусевича во вчерашнем варианте защиты) именно этот фланг просел из-за того, что Медина совсем не отрабатывает в защите
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SLADE2019
1699260394
То есть, радость вызывает малейшее проявление характера. Дожились.
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timon2401
1699260463
играя в меньшинстве да, парни проявили характер, но по большому счёту вторая игра с удалением и очередная игра на выезде без победы((
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FCSpartakM
1699262411
игра по сути разделилась на два этапа. До и после удаления. До на поле была одна команд, а после подключилась другая.
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zigbert
1699267347
Хорошо что не рассыпались и продолжали активную игру. Удаление конечно повлияло на игру Спартака но игроки показали бойцовский характер. Редко можно услышать от Мостового положительный отзыв о Спартаке.
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alefreddy
1699275626
никак Мостовой протрезвел а то один негатив только
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Plyash
1699280945
Спартак сыграл,как смог на сей момент,молодцы,критиковать не за что. Главное,костяк и сила воли остались,остальное приложится.Жалко,конечно,очков,с учётом уже потерянных,были бы много выше.
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Константин-Шапкин-google
1699296123
Игра Спартака была хороша
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