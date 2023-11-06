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    • Уткин: «Не знаю, как в такой игре «Реал Сосьедад» найдет себя Захарян»

    Уткин: «Не знаю, как в такой игре «Реал Сосьедад» найдет себя Захарян»

    Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин высоко оценил игру «Реал Сосьедад» в матче 12-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:1). Также он задался вопросом о полузащитнике сансебастьянцев Арсене Захаряне, который не вышел на поле.

    «Сильное впечатление субботы – игра «Сосьедада» с «Барселоной». В этом сезоне точно, в этом году – почти уверен, «Барсу» так не гоняли. Я все думал, когда же у басков силы треснут, но они гнали и гнали.

    А забить не могли.

    Феноменальный момент минут за 20-15 до конца, когда капитан Оярсабаль подстроился под мяч, чуть ли не прыгнув тулуп (или флип), и не могу отделаться от впечатления, что его сбили.

    И снова не было гола.

    Конечно – Тер Штеген. Но еще и суета в концовке, эта вечная сестричка супернастроя, помогала ему.

    А когда у «Сосьедада» на выдохе уже, перед финальным свистком, появилось настроение «ну ладно, че, в другой раз», «Барселона» выиграла. В атаку пришел Араухо, и оказалось, что он неимоверно зол. Это ж и его, в частности, возили, обыгрывали, растягивали и в этом состоянии еще и издевались над ним молодые баски. Три эпизода за пару минут: злобный плотнейший удар издали; фол в атаке в борьбе наверху, и гол. Сколь же многого я, оказывается, не знал про Араухо…

    Но сан-себастьянцы были прекрасны. И я не знаю, как найдет себя вот в такой игре Арсен Захарян. Впрочем, я и не обязан это знать», – написал Уткин.

    • Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян был внесен в заявку команды, но на поле так и не появился.
    • 20-летний хавбек сыграл в команде из Сан-Себастьяна в 6 матчах Ла Лиги, 1 встрече и Лиги чемпионов и 1 в Кубке Испании.

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    Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    06.11.2023 08:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 6 ноября, 13:49

      Возможности выйти на поле у Захаряна будут, вот тут то и надо будет проявить все свои способности. Команда действительно сейчас показывает хороший футбол.

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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 6 ноября, 09:21

      Найдет, если работать будет. Головин тоже не сразу себя нашел во Франции. Да, на лицо недостатки подготовки футболистов в России, но эти недостатки при соответствующей самоотдачи легко исправимы (может и не легко, но исправимы).

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