Уткин: «Не знаю, как в такой игре «Реал Сосьедад» найдет себя Захарян»

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин высоко оценил игру «Реал Сосьедад» в матче 12-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:1). Также он задался вопросом о полузащитнике сансебастьянцев Арсене Захаряне, который не вышел на поле.

«Сильное впечатление субботы – игра «Сосьедада» с «Барселоной». В этом сезоне точно, в этом году – почти уверен, «Барсу» так не гоняли. Я все думал, когда же у басков силы треснут, но они гнали и гнали.

А забить не могли.

Феноменальный момент минут за 20-15 до конца, когда капитан Оярсабаль подстроился под мяч, чуть ли не прыгнув тулуп (или флип), и не могу отделаться от впечатления, что его сбили.

И снова не было гола.

Конечно – Тер Штеген. Но еще и суета в концовке, эта вечная сестричка супернастроя, помогала ему.

А когда у «Сосьедада» на выдохе уже, перед финальным свистком, появилось настроение «ну ладно, че, в другой раз», «Барселона» выиграла. В атаку пришел Араухо, и оказалось, что он неимоверно зол. Это ж и его, в частности, возили, обыгрывали, растягивали и в этом состоянии еще и издевались над ним молодые баски. Три эпизода за пару минут: злобный плотнейший удар издали; фол в атаке в борьбе наверху, и гол. Сколь же многого я, оказывается, не знал про Араухо…

Но сан-себастьянцы были прекрасны. И я не знаю, как найдет себя вот в такой игре Арсен Захарян. Впрочем, я и не обязан это знать», – написал Уткин.