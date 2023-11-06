Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Не знаю, как в такой игре «Реал Сосьедад» найдет себя Захарян»

Уткин: «Не знаю, как в такой игре «Реал Сосьедад» найдет себя Захарян»

6 ноября 2023, 08:17
2

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин высоко оценил игру «Реал Сосьедад» в матче 12-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:1). Также он задался вопросом о полузащитнике сансебастьянцев Арсене Захаряне, который не вышел на поле.

«Сильное впечатление субботы – игра «Сосьедада» с «Барселоной». В этом сезоне точно, в этом году – почти уверен, «Барсу» так не гоняли. Я все думал, когда же у басков силы треснут, но они гнали и гнали.

А забить не могли.

Феноменальный момент минут за 20-15 до конца, когда капитан Оярсабаль подстроился под мяч, чуть ли не прыгнув тулуп (или флип), и не могу отделаться от впечатления, что его сбили.

И снова не было гола.

Конечно – Тер Штеген. Но еще и суета в концовке, эта вечная сестричка супернастроя, помогала ему.

А когда у «Сосьедада» на выдохе уже, перед финальным свистком, появилось настроение «ну ладно, че, в другой раз», «Барселона» выиграла. В атаку пришел Араухо, и оказалось, что он неимоверно зол. Это ж и его, в частности, возили, обыгрывали, растягивали и в этом состоянии еще и издевались над ним молодые баски. Три эпизода за пару минут: злобный плотнейший удар издали; фол в атаке в борьбе наверху, и гол. Сколь же многого я, оказывается, не знал про Араухо…

Но сан-себастьянцы были прекрасны. И я не знаю, как найдет себя вот в такой игре Арсен Захарян. Впрочем, я и не обязан это знать», – написал Уткин.

  • Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян был внесен в заявку команды, но на поле так и не появился.
  • 20-летний хавбек сыграл в команде из Сан-Себастьяна в 6 матчах Ла Лиги, 1 встрече и Лиги чемпионов и 1 в Кубке Испании.

Еще по теме:
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо» 3
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру 1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна 1
Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона Захарян Арсен Уткин Василий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1699251683
Найдет, если работать будет. Головин тоже не сразу себя нашел во Франции. Да, на лицо недостатки подготовки футболистов в России, но эти недостатки при соответствующей самоотдачи легко исправимы (может и не легко, но исправимы).
Ответить
zigbert
1699267779
Возможности выйти на поле у Захаряна будут, вот тут то и надо будет проявить все свои способности. Команда действительно сейчас показывает хороший футбол.
Ответить
Главные новости
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
23:15
1
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
22:59
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
22:38
1
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
22:12
1
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
21:57
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
3
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
20:55
6
Все новости
Все новости
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
Вчера, 19:30
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
Вчера, 17:44
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
Вчера, 17:00
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
Вчера, 15:45
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
Вчера, 15:15
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
Вчера, 14:38
7
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
Вчера, 09:54
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+